ชูวิทย์ สับส้มเละอีก ลั่นพลาดหลายครั้ง จะไปเพราะกระแส เย้ยทำคะแนนไม่ถึงเอง กลัวเลือกแล้วทำไม่ได้ซ้ำซาก อย่าทำตัวเหมือน “พรรคแมลงสาบ” ในอดีต
วันที่ 3 ม.ค. 2569 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน และผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน
โดยระบุว่า ถึง โรม น้องรัก ที่โรมโพสต์ว่า “ที่ต้องใส่ร้ายพรรคส้ม อ้าง 112 อ้างด้อยค่าทหาร เพราะพวกคุณรู้ว่าถ้าพวกส้มเป็นรัฐบาลจะทุจริตเหมือนเดิมไม่ได้ จะมีตั๋วช้างเหมือนเดิมไม่ได้ ทุนเทาจะอยู่ไม่ได้ จึงต้องทำลายพรรคประชาชนทุกทาง เพราะกลัวเสียผลประโยชน์“
อย่าไปเหมาผลักไสคนเห็นต่างกันแบบนั้นเลย ผมเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนพรรคส้มมาในอดีต และยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกพรรคใดในขณะนี้ แต่การไม่เห็นด้วยกับพรรคส้มมีสาเหตุอื่น ไม่ใช่เพราะอยากได้เทา อยากให้ประเทศมีทุจริต หรือไปเสียประโยชน์หากพรรคส้มได้เป็นรัฐบาล
การผลักไสให้คนเห็นต่างกับพรรคส้มกลายเป็น “คนต่อต้านความดี สนับสนุนความเลว” มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ อย่างผมวิพากษ์วิจารณ์พรรคส้ม ไม่ได้หมายความผมต้องการให้คนไม่เลือกพรรคส้ม แต่เป็น “ฟรีวิล” (Free Will) อิสระในการตัดสินใจเลือกต่างหาก
ผมอยากเห็น “การเมืองใหม่” และเคยให้โอกาสพรรคส้มไปถึง 2 ครั้ง 2 ครา มันยังมีเหตุผลอย่างอื่นที่ “ไม่เห็นด้วย” กับพรรคส้ม อันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่มีความเห็นหลากหลาย
และที่สำคัญ พรรคส้มทำพลาดด้วยตัวเองหลายครั้ง ทั้งที่ประชาชนให้โอกาสไปแล้ว เปรียบเสมือนมีโอกาสสอบได้ แต่ทำคะแนนไม่ถึงเอง จะขอโทษแล้วขอโอกาสอีก คนที่เลือกย่อมต้องชั่งใจ
ที่สำคัญเมื่อพรรคส้มมาเพราะกระแส ก็ต้องไปเพราะกระแสแหละน้องเอ๋ย พรรคการเมืองในการเมืองไทยเป็นแบบนี้มาตลอด แม้จะพยายามแปร “อุดมการณ์” ในตัวหนังสือที่อาจารย์นักวิชาการสนับสนุน
แต่เมื่อมาคลุกกับการเมืองไทย ทุกคนมีสิทธิเสนอตัว และทุกคนมีสิทธิเลือก อย่าไปว่าใครไม่เลือกพรรคส้ม ต้องถือเป็นเป็นคนชอบเทา ชอบทุจริตเลย
ที่ประชาชนกลัวมากกว่าคือ เลือกพรรคส้มแล้วทำไม่ได้ซ้ำๆ ซากๆ อีกต่างหาก ให้ประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างเสรีมีสติดีกว่า เป็นการเมืองแบบซื่อๆ ตรงไปตรงมาอย่างที่พรรคส้มยืนยันมาตลอด
อย่าไปทำตัวเหมือนพรรค “แมลงสาบ” ในอดีต โรมก็เห็นจุดจบของพรรคนั้นแล้ว
ด้วยความปรารถนาดี
จาก พี่ชูวิทย์