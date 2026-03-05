“บิ๊กป้อม” ลุย สิงห์บุรี ตระเวนไหว้พระ 3 วัดดัง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กำลังใจตำรวจ-อพปร. ในพื้นที่ ชาวบ้านแห่เซลฟี่ อวยพรขอให้แข็งแรง

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ได้ตระเวนไหว้พระทำบุญ 3 วัด ในจ.สิงห์บุรี ได้แก่ วัดอัมพวัน วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารวัดพิกุลทอง โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถวายสังฆทานและปัจจัยไทยธรรม หลังวางบทบาททางการเมือง

จากนั้น แวะรับประทานอาหารที่ คอฟฟี่มิลค์ คาเฟ่ ร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่ ชิมกุ้งเผา เมนูขึ้นชื่อเสิร์ฟคู่เครื่องดื่มกาแฟ ในระหว่างทานอาหาร มีประชาชนเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูป พร้อมอวยพรให้พล.อ.ประวิตร มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ใหญ่ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างพูดคุยกับประชาชน มารดาของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ได้นำขนมมามอบให้กับ พล.อ.ประวิตร พร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

จากนั้น พล.อ.ประวิตร เดินทางไปมอบมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ในพื้นที่อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เพื่อขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเสียสละ

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