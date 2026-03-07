“ลุงป้อม” ยิ้มแฉ่ง ใช้เวลาวันหยุด นัดเพื่อนร่วมรุ่น เตรียมทหาร 6 กลุ่มฝนแรก กินข้าวแกง ร้านลับ สนามกอล์ฟ ทบ. ชวนชิมเมนูขึ้นชื่อ พล.อ.บุญสร้าง อดีตผบ.ทสส. แวะทักทายเป็นกันเอง
7 มี.ค. 69 – พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใช้เวลาในช่วงวันหยุด นัดพบปะเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 6 กลุ่มฝนแรก
นัดพบปะและรับประทานอาหาร ที่ร้านข้าวแกงป้าหงษ์ ภายในศูนย์พัฒนากีฬาของ กองทัพบก (สนามกอล์ฟ ทบ.) ถนนรามอินทรา ซึ่งเปิดขายมานานกว่า 40 ปี ชิมเมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ข้าวผัดหมู ผัดพริกปลาดุก แกงเนื้อ และทอดมันปลากราย
ระหว่างรับประทานอาหาร พล.อ.ประวิตร ได้เชิญชวนเพื่อนร่มรุ่น ตท.6 ที่มาเล่นกอล์ฟ ให้แวะพัก และร่วมรับประทานอาหาร และชิมเครื่องดื่มภายในร้าน อย่างเป็นกันเอง
โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มาตีกอล์ฟกับเพื่อนๆ ได้แวะเข้ามาทักทาย และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นร้านประจำ ที่มารับประทานตั้งแต่สมัยมาเล่นกอล์ฟ ที่สนามแห่งนี้ และบางครั้งสั่งอาหารไปส่งที่บ้าน โดยเฉพาะเมนูแกงเนื้อที่ใช้เนื้อติดมัน สามารถรับประทานได้ทั้งกับข้าวสวย และขนมจีน