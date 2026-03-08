เพจ พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความ “พีระพันธุ์” ยืนยันไม่เคย นัดหมายเข้ารายงานตัว ที่สภาฯ กับผู้สื่อข่าว หรือเจ้าหน้าที่คนใด

วันที่ 8 มี.ค.2569 จากกรณีที่รัฐสภา วันนี้ สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดให้ สส. เข้ารายงานตัวเป็นวันที่ 11 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยพบว่าวันนี้ไม่มี สส. มารายงานตัวแม้แต่คนเดียว

โดยมีรายงานว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งว่าจะเข้ามารายงานตัว แต่ไม่ได้แจ้งเวลา จนกระทั่งเวลา 16.30 น. ก็ไม่มารายงานตัว ทำให้เจ้าหน้าที่รอเก้อ สรุปยอด สส. รายงานตัวยังคงที่ 377 คน

ล่าสุดเรื่องนี้ เพจเฟซบุ๊ก พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความ ระบุว่า “พีระพันธุ์” ยืนยันไม่เคย นัดหมายเข้ารายงานตัว ที่สภาฯ กับผู้สื่อข่าว หรือเจ้าหน้าที่คนใด

 

อ่านข่าว จนท.รอเก้อ ‘พีระพันธุ์’ ล่องหนไม่มารายงานตัว สส. ทั้งที่แจ้งสภาฯ ไว้

 

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