มาตามนัด! ชนนพัฒฐ์ เข้าพบ ดีเอสไอ รับทราบข้อกล่าวหาคดีเว็บพนัน-ฟอกเงิน

เมื่อเวลา 10.57 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ตามหมายเรียกครั้งที่ 1

ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478

จากกรณีคณะพนักงานสอบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี และสำนักงาน ปปง. ได้แถลงผลการจับกุมในคดีพิเศษที่ 150/2568 กรณีเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว

ระหว่างเดินเข้าพบ นายชนนพัฒฐ์ เปิดเผยว่า มั่นใจในพยานหลักฐาน และความบริสุทธิ์ใจ ส่วนการออกหมายเรียกครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์เก่า เมื่อปี 2562 พร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับประเด็นการถูกยึดทรัพย์จาก ปปง. ตนไม่มีความกังวล พร้อมทยอยชี้แจงทรัพย์สินที่ถูกยึดทั้งหมด

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