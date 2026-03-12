รุทธพล เผยยังไม่มีทาบทาม หวนนั่ง รมว.ยุติธรรม ชี้ปม ‘ชนนพัฒฐ์’ เข้ารับทราบข้อหาคดีเว็บพนัน รอพนักงานสอบสวนรายงาน
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีจะรับนั่งตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ต่อหรือไม่ ว่า ยังไม่ทราบ และยังไม่มีการทาบทาม
ส่วนจะได้ความชัดเจนเร็วๆ นี้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ปฏิเสธตอบคำถาม เพียงแต่พยักหน้ารับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ผู้ต้องหาในคดีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในวันนี้
พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ แต่จะให้การอย่างไรนั้น ขอให้รอพนักงานสอบสวนรายงานเบื้องต้นอีกครั้ง