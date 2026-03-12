เพื่อไทย เสนอชื่อ พัฒนา สัพโส สส.สกลนคร นั่งรมช.เกษตรฯ ดัน “เลิศศักดิ์” นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ตามสัดส่วนโควตาอีสาน

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทย ภายหลังแกนนำพรรคเพื่อไทยหารือกับพรรคภูมิใจไทยถึง ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย โดยที่ประชุมพรรคมีมติเห็นชอบให้นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ นายเลิศศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสส.สมัยที่ 3 แล้ว ก่อนหน้านี้เคยเป็นนายกเทศบาลเมืองวังสะพุงหลายสมัย ก่อนมาเล่นการเมืองสนามใหญ่

นอกจากนี้ยังนั่งเป็นกรรมาธิการหลายคณะ อาทิ โฆษกคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีช่วย ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย 3 ตำแหน่งที่เหลือ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้กับ สส.เขต โดยมาจากสัดส่วนของภาคอีสาน 1 คน ภาคกลาง 1 คน และภาคเหนือ 1 คน

โดยสัดส่วนภาคอีสานเบื้องต้นคาดว่า เป็นนายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นบ้านใหญ่สกลนคร มี สส.ถึง 2 คน และมีภรรยาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)

 

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