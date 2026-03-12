ปลัด มท. แจ้งกรม/รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ พิจารณา ข้าาราชการ Work from Home ห้ามกระทบงานบริการประชาชน พร้อมงดดูงานต่างประเทศ
วันที่ 12 มี.ค. 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานโลก กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มี.ค. เรื่องมาตรการด้านพลังงานเพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง เพื่อให้การดำเนินมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐและสร้างต้นแบบการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในภาวะวิกฤต
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้แต่ละส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด ได้พิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ตามความเหมาะสม ตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 โดยต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า กรณีการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ยกเว้นมีภารกิจการประชุมที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการศึกษาดูงาน หรือใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) แทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและงบประมาณแผ่นดินในภาวะวิกฤต
นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางประหยัดพลังงานในที่ทำงาน โดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26-27 องศาเซลเซียส ไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้เพื่อป้องกันความชื้นและความร้อนจากภายนอก ตรวจสอบการปิดเครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน ปิดไฟส่องสว่างช่วงพักเที่ยง หรือที่ไม่ได้มีการใช้งานตลอดเวลา และช่วงหลังเลิกงาน
ควรตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้าโหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode) เมื่อไม่มีการใช้งาน ลดการใช้เอกสารในสำนักงาน โดยให้ใช้เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อลดกระดาษ และรณรงค์ให้มีการเดินขึ้น – ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการทุกระดับในจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ ปรับใช้มาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมค่านิยมการประหยัดพลังงานแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน