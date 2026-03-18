โผ ครม.อนุทิน 2 ใกล้จบ ขยับ ทรงศักดิ์ ทองศรี นั่งรองนายกฯ ดูแลน้ำ-ยาเสพติด หลังครองตำแหน่ง มท.2 ของนายทรงศักดิ์ มาอย่างยาวนานถึง 4 รัฐบาล
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2 เริ่มลงตัว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ล่าสุดพรรคภูมิใจไทยเริ่มกระบวนการจัดส่งประวัติ เพื่อเข้ารับการตรวจสอบใน 18 หน่วยงาน โดยมีรายชื่อกว่า 40 รายชื่อ รวมกับชื่อสำรอง หากมีบุคคลใดขาดคุณสมบัติ
โดยในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย รายชื่อสะเด็ดน้ำแล้ว ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย 3 คน คือ นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา
ส่วนนายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่มีรายชื่อก่อนหน้านี้ จะขยับไปนั่งรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแก้ปัญหาน้ำทั่วประเทศ พร้อมกับปัญหายาเสพติด อาจถือเป็นการปิดตำนานการครองตำแหน่ง มท.2 ของนายทรงศักดิ์ มาอย่างยาวนานถึง 4 รัฐบาล ตั้งแต่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจนถึงรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต่อเนื่องถึงรัฐบาลอนุทิน 1
ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี สส.บัญชีรายชื่อ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ แกนนำพรรค และนางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ
ขณะที่กระทรวงกลาโหมชัดเจนแล้วว่า พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ จะขยับจากรัฐมนตรีช่วย ขึ้นเป็นรมว.กลาโหม
ส่วนความชัดเจนของกระทรวงยุติธรรม ยังเป็นคนเดิม คือ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นรมว.ยุติธรรม
ขณะที่กระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งรมว.คมนาคม โดยมีรัฐมนตรีช่วย ได้แก่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร และนายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนายไชยชนก ชิดชอบ เป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นรมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นั่งรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน มีนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม มีน.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข มีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เป็นรมว.สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม มีนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรมว.อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีโควตา นายอนุทิน ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จะไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฯ เพราะต้องการให้ทำงานเต็มที่ และไม่มีการเมืองแทรก และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี
ส่วนโควตาพรรคร่วมรัฐบาลได้รับการจัดสรร 5 กระทรวง 9 ตำแหน่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการ 5 ตำแหน่งควบรองนายกฯ และรัฐมนตรีช่วย 3 ตำแหน่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 1 ตำแหน่ง