จับตา! งูเห่าส้มอีสาน แผลงฤทธิ์สวนมติพรรคประชาชนโหวต “อนุทิน” เป็นนายกฯ ด้าน “ศิริกัญญา” ย้ำส่ง “เท้ง” ชิงนายกฯ มั่นใจไร้งูเห่า เผยไม่ได้ขอคะแนนเสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านปล่อยตามธรรมชาติ
วันที่ 18 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มี.ค. ว่า ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในส่วนของ สส.อีสาน บางคน เตรียมจะปฏิบัติการแหกมติพรรค ไปโหวตหนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี สวนมติพรรค ที่ให้โหวตหนุน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน
โดยหัวจ่ายที่เปิดปฏิบัติการดูด มีความพยายามไปล็อบบี้ สส.พรรคส้มคนอื่นๆ ให้ร่วมขบวนการงูเห่าด้วย เพื่อนำเสียงที่ได้ไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี มีเเรงจูงใจเป็นค่าตอบเเทนหลายสิบกิโล แต่เบื้องต้นยังไม่ได้รับการตอบรับจาก สส.ที่ถูกชักชวน เพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้ง ปี 2569 มี สส.ภาคอีสานพรรคประชาชนเข้าป้ายเป็นผู้เเทนฯ ดังนี้ จ.นครราชสีมา 3 คน จ.ขอนแก่น 2 คน และอุดรธานี 2 คน
ทั้งนี้ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 19 มี.ค.นี้ว่า พรรคประชาชนย้ำว่าเราส่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชนลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้ทั้งการซักฟอก ในเรื่องของคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกฯ ทั้งคู่
ในขณะเดียวกันเราก็จะถือโอกาสนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์ในส่วนของแคนดิเดตจากพรรคประชาชนด้วย โดยที่ไม่ได้มีเจตนาในการตั้งรัฐบาลแข่ง เราทราบดีว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ แต่เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยมีสีสัน และได้มาถกกันในเรื่องวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ จึงส่งแคนดิเดตจากพรรคประชาชนลงแข่งในการโหวตนายกฯ ครั้งนี้ด้วย
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตนายกฯ ครั้งนี้จะไม่มี สส.พรรคส้มแตกแถวเป็นงูเห่า น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มั่นใจว่าสมาชิกพรรคจะโหวตให้ นายณัฐพงษ์ โดยพร้อมเพรียง ยืนยันว่าไม่มีงูเห่า อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ประสานเพื่อขอคะแนนเสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ แต่อย่างใด ปล่อยให้การโหวตนายกฯ เป็นไปตามธรรมชาติ