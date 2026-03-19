หมอวรงค์ ประกาศ งดออกเสียง โหวตเลือกนายกฯ แต่เปลี่ยนใจได้หากมีอะไรถูกใจ เผยวิปฝ่ายค้านให้เวลาอภิปรายก่อนลงมติ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.ชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า ในฐานะฝ่ายค้าน ส่วนตัวตั้งใจจะงดออกเสียง แต่หากมีสถานการณ์ที่น่าสนใจและถูกใจ ก็อาจจะเปลี่ยนใจ

หากฝ่ายรัฐบาล ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย การงดออกเสียงก็ถูกแล้ว ยกเว้นมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ หรือเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง ก็จะสนับสนุน

นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานจากวิปฝ่ายค้านเข้ามา ทราบว่า แต่ละฝ่ายจะมีเวลาอภิปรายฝ่ายละ 1 ชั่วโมง ซึ่งส่วนตัวจะได้เวลา 5 นาทีในการอภิปราย

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