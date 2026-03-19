เริ่มแล้ว! สภา โหวตเลือกนายกฯ ภูมิใจไทย เสนอชื่อ “อนุทิน” ขณะที่ พรรคประชาชน เสนอ “เท้ง ณัฐพงษ์” แข่ง
เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาเลือกให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา159
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้นให้นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยมี สส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 499 คน
ต่อมา นายโสภณ ชี้แจงขั้นตอนโหวตนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมรับทราบว่า จะใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยขานชื่อ สส. ตามหมายเลขประจำตัว และให้ออกเสียงลงคะแนนรายบุคคล โดยมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนให้ความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส.ทั้งหมด หรือ 251 คะแนนขึ้นไป
จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้แสดงตนรับรองถูกต้อง
ขณะที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้แสดงตนรับรองถูกต้อง