“พาณิชย์” แจง สินค้าขึ้นตามฤดูกาล จากการตรวจสอบ ยังไม่พบของขึ้นผิดปกติ สั่ง พณ.จังหวัด เกาะติดตรวจสอบ กันฉวยขึ้นราคา-เอาเปรียบปชช.
เมื่อเวลา 11.05 วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ แถลงแถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงมาตรการการควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ ว่า ผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน ที่จะส่งผลต่อราคาค่าสินค้าและค่าครองชีพ จึงมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคุมไม่ให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุน หรือฉวยโอกาสขึ้นราคา
โดยผลการลงพื้นที่ของพาณิชย์จังหวัดในช่วงเดือนมี.ค. ออกตรวจติดตามสถานที่ 1,500 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการน้ำมัน 538 แห่งจำหน่ายปุ๋ยเคมี 224 แห่งและตลาดค้าปลีกค่าส่ง 223 แห่ง พบการกระทำความผิด5ราย ในสถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นขนาดเล็ก 4 จังหวัด ได้แก่
- ชุมพร
- สระแก้ว
- นครพนม
- เชียงราย
และร้านค้าย่อยที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาโดยแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 28 และดำเนินการตาม
กฏหมาย
ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อวันที่ 18- 19 มี.ค.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ 403 แห่งสถานีบริการน้ำมัน 302 แห่ง ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี 53 แห่ง ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง ส่ง 48 แห่ง พบการกระทำผิดกรณีไม่ติดป้ายแสดงราคา 1 ราย ในสถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นขนาดเล็กที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยแจ้งข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับตาม กฏหมายเรียบร้อย
นายนันทพงษ์ กล่าวว่า ส่วนกระแสข่าวและข้อกังวลของประชาชน เรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในหลายจังหวัด ยืนยันว่าเราได้ตรวจสอบและเห็นสัญญาณการปรับตัวของสินค้าบางรายการ เช่น ไข่ไก่อาหารสด สินค้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง มีบางรายการปรับตัวตามฤดูกาล แต่จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการปรับตัวผิดปกติจากโครงสร้างต้นทุนของสินค้า
ในขณะที่กทม.ในตลาดสดพบเนื้อหมู อาหารทะเล ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ สูงขึ้น แต่ผู้ค้ายังตรึงราคาเดิม ทั้งนี้ขอย้ำว่าเราบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบใน3ประเด็น คือการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามประกาศแสดงตามป้ายและสอดคล้องกับต้นทุนจริง ,ป้องกันการปฏิเสธการจำหน่าย และติดตามปริมาณสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีสต๊อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ขอย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ และติดตามตรวจสอบให้สะท้อนต้นทุนจริง ไม่ให้เอาเปรียบประชาชน ขอให้ประชาชนอย่างมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอ หากพบสินค้าที่ราคาไม่เป็นธรรมให้แจ้งสายด่วน 1569 หรือพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย“ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
ข่าวราคาสินค้า