กกต. ยันไม่ได้ไป ดูงานต่างประเทศ ตามที่ ครม.มีมติ ขอให้งดเว้น หลังมีข่าวเตรียมทัวร์ 4 เส้นทาง ออสเตรเลีย-เยอรมนี-โปแลนด์-ญี่ปุ่น

วันที่ 19 มี.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการกทรเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงข่าวที่ระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง ในต่างประเทศนั้น

ขอชี้แจงว่า กกต. และเลขาธิการ กกต.ไม่ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตร พตส.16 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว และ กกต. ได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอให้งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามที่เลขาธิการ กกต. รายงาน ในการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 แล้ว

และมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กกต. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีที่ขอความร่วมมือ และให้สำนักงาน กกต. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้มีการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 16 และหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 หรือ พนต.2 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า กกต. มีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง ได้แก่ ออสเตรเลีย 18-25 เม.ย. 69, เยอรมนี 19-26 เม.ย. 69, โปแลนด์ 19-26 เม.ย. 69, ญี่ปุ่น (โอซากา) 19-25 เม.ย. 69

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