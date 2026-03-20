คำพอง เทพาคำ อดีตสส.พรรคประชาชน เปิดข้อมูล แฉยับวิธีซื้องูเห่า โดนตื้อถึง 7 ครั้ง ยื่นข้อเสนอสูงสุด 80 ล้าน พร้อมรถหรูป้ายแดง
ปรากฎการณ์ สส.งูเห่า ยังมีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โหวตสวนมติพรรค เห็นชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อเรื่องดังกล่าว วันที่ 20 มี.ค.2569 นายคำพอง เทพาคำ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อควมผ่านทางเฟซบุ๊ก เปิดเผยถึงข้อเสนอการซื้อตัว สส. ที่เคยประสบพบเจอมา ความว่า เป็น สส. 2 สมัย ข้าถูกติดต่อเสนอซื้องูเห่า กี่ครั้ง?
- ครั้งแรก 3 ล้าน
- ครั้งที่สอง 30 ล้าน เงินรายเดือนๆละ2แสน พร้อมตำแหน่งขุนพลอีสาน (มาติดต่อถึงบ้านที่อุบลฯ)
- ครั้งที่สาม 20 ล้าน
- ครั้งที่สี่ 40 ล้าน
- ครั้งที่ห้า 30 ล้าน(ให้ไปรับเงินที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง มีรถตู้มารับไป) นี่ก่อนโหวตประธานสภา และโหวตประยุทธเป็นนายกฯ
- ครั้งที่หก 80 ล้าน พร้อมรถหรูป้ายแดง 1 คัน (หลังยุบพรรคอนาคตใหม่)
- ครั้งที่เจ็ด 15 กิโล (หลังยุบพรรคก้าวไกล)
ทุกครั้งติดต่อผ่านคนรู้จักเช่นเพื่อน ที่ทำงานเก่า มีต่อตรงคือครั้งที่ 2 , 6 และ 7 มันเกิดขึ้นจริง แบบบักยอดชั่ว
ข่าว สส.งูเห่า
งูเห่าโผล่ พรรคประชาชน ‘สุริยา’ สส.อุดรธานี โหวต ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ