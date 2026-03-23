‘ปิยะรัฐชย์’ โต้ดอดดูห้องทำงาน ก.เกษตรฯ ชี้ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลั่นยังไม่สมควร ยันที่บ้านไม่เคยมีรถตู้โฟล์ค
วันที่ 23 มี.ค. 2569 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) และว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ “มติชน” กรณีมีกระแสข่าวว่า น.ส.ปิยะรัฐชย์ พร้อมทีมงานได้เดินทางเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดูห้องทำงาน โดยให้เลขานุการส่วนตัวเข้าไปสำรวจห้องทำงานต่างๆ แทน ส่วนเจ้าตัวนั่งคอยอยู่ภายในรถตู้โฟล์คส่วนตัว หมายเลขทะเบียน ฬน 11 กรุงเทพมหานคร
น.ส.ปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะวันนี้ตนใช้เวลากับการเตรียมเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติที่ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันว่าไม่ได้ไปกระทรวงเกษตรฯ แต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีคนเห็นรนั่งรถตู้โฟล์คทะเบียน ฬน 11 กรุงเทพมหานคร เข้าไปในกระทรวงเกษตรฯ น.ส.ปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า ที่บ้านตนไม่เคยมีรถตู้โฟล์คทะเบียนดังกล่าว คันนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของใคร ยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปที่กระทรวงเกษตรฯ แน่นอน
เมื่อถามว่ามีส่งทีมงานไปดูห้องทำงานแทนหรือไม่ น.ส.ปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า ไม่มี และตามมารยาทถ้ายังไม่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก็ไม่สมควรเข้าไป หากจะเข้าไปก็ต้องไปพร้อมหรือไปหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเข้าแล้วเท่านั้น