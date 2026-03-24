“สุดาวรรณ” ยิ้มไม่ตอบสื่อ ถูกถามยื่นตรวจคุณสมบัติรมต.-คดีหาดสวนยา หลังเดินทางร่วมงานอบรมสัมมนา สส.พรรคเพื่อไทย
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางมาร่วมงานอบรมสัมมนา สส.พรรคเพื่อไทย
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการส่งรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีในรัฐบาล “อนุทิน 2“ ซึ่ง น.ส.สุดาวรรณ ได้แต่เพียงยิ้มทักทายสื่อ โดยปฏิเสธตอบคำถามถึงความกังวลในเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีบุกรุกที่ดินสาธารณะหาดสวนยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่มีชื่อนั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้ว
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