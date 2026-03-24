อนุทิน บอกครม.ใหม่เรียบร้อยแล้ว พยักหน้ารับ ปกรณ์ นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ไม่ตอบราคาน้ำมันขยับขึ้น 2 บาท
เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่สน.พระราชวัง เฃตพระนคร กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ในครม.ชุดใหม่ มีชื่อของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายใช่หรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้ารับ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เตรียมนำรายชื่อครม. ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วหรือยัง นายอนุทิน พยักหน้ารับอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า รายชื่อครม.เรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างเรียบร้อย
เมื่อถามถึงกรณีที่วานนี้ (23 มี.ค.) ได้เรียกผู้ประกอบการหารือ และกำชับให้ทุกสถานีบริการน้ำมันห้ามน้ำมันขาด ขณะที่ล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้น 2 บาท นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว