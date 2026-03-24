อนุทิน บอกครม.ใหม่เรียบร้อยแล้ว พยักหน้ารับ ปกรณ์ นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ไม่ตอบราคาน้ำมันขยับขึ้น 2 บาท

เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่สน.พระราชวัง เฃตพระนคร กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2

โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ในครม.ชุดใหม่ มีชื่อของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายใช่หรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้ารับ

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เตรียมนำรายชื่อครม. ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วหรือยัง นายอนุทิน พยักหน้ารับอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า รายชื่อครม.เรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างเรียบร้อย

เมื่อถามถึงกรณีที่วานนี้ (23 มี.ค.) ได้เรียกผู้ประกอบการหารือ และกำชับให้ทุกสถานีบริการน้ำมันห้ามน้ำมันขาด ขณะที่ล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้น 2 บาท นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เสียงปืนดังสนั่นหลังโรงพัก พบ ร.ต.ท. ถูกยิงในบ้านพักตำรวจ ก่อนสิ้นใจ
2

กลิ่นเหม็นคลุ้ง เปิดบ้านเข้าไปดูแทบช็อก ศพขึ้นอืด นอนเปลือยเสียชีวิต
3

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงแล้ว รีบเลย
4

หวยออกงวด 1 ก.ค.69 เลขเด็ดงวดนี้ มีเลขอะไรบ้าง หวยเด่น-หวยดังอื้อ
5

อินฟลูดัง เผยคลิป นางเอก บ. ถูกประตูร้านทับหลังอย่างแรง ชดใช้อะไรให้ตลอดปี
6

หนุ่มอินฟลูฯ เปิดประสบการณ์นอนกลางมหาสมุทร พักโรงแรมห่างไกลสุดโดดเดี่ยว
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 27 จังหวัดโดนเต็ม ๆ ฝนถล่มหนัก
8

กมธ.ความมั่นคงฯ ปลื้ม ดูรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างสวยงาม หนุนกองทัพ สร้างทุกแนวรบ
9

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ทำนายล่าสุดทีมใดคว้าแชมป์ ฟุตบอลโลก หนนี้
10

หนุ่มไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ช็อกเจอก้อนเนื้อที่ทวารหนัก กลายเป็นหูดหงอนไก่