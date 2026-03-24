รมต.เฮ้ง กัดไม่ปล่อย ขบวนการค้าไม้เถื่อน ลั่นต้องเอาให้สิ้นซากในยุคที่ ‘สุชาติ’ เป็น รมว.ททรัพยากรธรรมชาติฯ ลั่นจนท.มีเอี่ยว เจอโทษหนัก
วันที่ 24 มี.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามขยายผลอย่างเข้มข้น หลังพบเครือข่ายนายทุนต่างชาติลักลอบตัดไม้มีค่าจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในหลายจังหวัดภาคเหนือ ก่อนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
ทั้งนี้ จากการบูรณาการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีพฤติการณ์ลักลอบตัดไม้จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ก่อนขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อไปเก็บพักในโกดังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลติดตามรถบรรทุกต้องสงสัย หมายเลขทะเบียน 70-1384 น่าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับโกดังเก็บไม้ จนกระทั่งวันที่ 23 มี.ค. ได้รับแจ้งจากสายลับว่ารถคันดังกล่าวปรากฏในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีการลำเลียงไม้ประดู่แปรรูปขึ้นเต็มคันรถ
กระทั่งช่วงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค.รถบรรทุกคันดังกล่าวได้เคลื่อนออกจากพื้นที่ อ.แม่สอด มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจทางหลวงและตำรวจ ปทส. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันสกัดจับบนถนนสายตาก–กำแพงเพชร บริเวณตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
จากการตรวจค้น พบไม้ประดู่แปรรูปจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ท้ายรถ โดยผู้ขับขี่ให้การว่าไม่ทราบชนิดไม้และไม่มีเอกสารแสดงที่มาหรือใบนำเคลื่อนย้ายไม้แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับและวัดปริมาณไม้ของกลางอย่างละเอียด
“รัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเด็ดขาด จะต้องกวาดล้างให้สิ้นซากในยุคที่ผมดำรงตำแหน่ง รมว.ทส. ทั้งนี้ สั่งการให้เร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป” นายสุชาติ กล่าว