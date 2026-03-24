หมอวาโย เผยศาลอาญาคดีทุจริต สั่งให้แก้คำฟ้องคดีฟ้องกกต. ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง มองเป็นนิมิตหมายที่ดี รอดูอีกฝ่ายว่าจะชี้แจงอย่างไร เผยไม่คิดว่าคดีนี้จะส่งผลกับฝ่ายการเมืองมากเท่ากับคดีศาลรัฐธรรมนูญ เพราะต้องใช้เวลา
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมนานนิธิ ละเอียดดี ทนายความ ยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 7 คน รวมถึงนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. และนายวรพงศ์ อนันต์เจริญกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง รวมผู้ถูกฟ้องทั้งสิ้น 9 ราย
ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งตัวเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทําการละเว้นกระทําการอันมิชอบ ประกอบ พ.ร.ป.สส.มาตรา 96 ประกอบมาตรา 164 กรณีทําเครื่องหมายอันเป็นที่สังเกตได้ลงบนบัตรเลือกตั้ง
ภายหลังศาล มีคำสั่งให้พรรคประชาชนแก้ไขคำฟ้อง ก่อนให้ฝั่งกกต.ออกเอกสารชี้แจงภายในวันที่ 24 เม.ย. และนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องใหม่วันที่ 24 มิ.ย.2569
นพ.วาโย กล่าวว่า ศาลสั่งให้โจทก์ทั้ง 4 แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเล็กน้อย และในประเด็นเจตนาพิเศษต่างๆ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีจุดที่น่าสนใจตรงที่ศาลสั่งให้ กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นด้วยภายในวันที่ 24 เม.ย. เกี่ยวกับจัดการเลือกตั้ง คำว่าลับ หมายความว่าอย่างไร
เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งว่ามาจากกฎหมายมาตราใดในการใส่สัญลักษณ์ลงในบัตรเลือกตั้ง กกต.อาศัยอำนาจตามกฎหมายใดในการใส่สัญลักษณ์ลงในบัตรเลือกตั้ง เหตุใดจึงนำสัญลักษณ์ดังกล่าวลงในบัตร ทำให้ทราบได้หรือไม่ว่าผู้ออกเสียงเลือกผู้สมัครหรือพรรคใด
และหากสัญลักษณ์ที่ปรากฎในบัตรเลือกตั้ง สามารถอ่านค่าจนทราบว่าผู้ออกเสียงเลือกผู้สมัครรายใดหรือพรรคใด การตรวจสอบจะเกิดขึ้นในกรณีใด กกต.มีเงื่อนไขหรือขั้นตอนดำเนินการอ่านค่าในบัตรเลือกตั้งหรือไม่
นพ.วาโย กล่าวว่า ตนมองว่าคดีนี้ ศาลไม่ได้ชักช้า แต่มีคำแนะนำให้โจทก์ร่วมทั้ง 4 แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้สมบูรณ์มากขึ้นภายใน 30 วัน จะตรงกับวันที่ 23 เม.ย. ก่อนที่กกต.จะชี้แจงในวันที่ 24 เม.ย. และจะมีคำสั่งอีกครั้งว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรในวันที่ 24 มิ.ย.
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าศาลอาจจะไม่รับฟ้อง นพ.วาโย กล่าวว่า จากประสบการณ์ ปกติถ้าศาลให้ไปแก้คำฟ้องและสามารถแก้ตามที่ศาลสั่งได้ ตามธรรมเนียมก็มักจะรับ ถือเป็นสัญญาณที่ดี ดีกว่ามาวันนี้แล้วยกคำร้องเลย
นอกจากนี้ศาลบอกว่าให้แก้ไขให้รัดกุมมากขึ้น หากมีข้อบังคับหรือประกาศอะไรที่เป็นกฎหมายระดับรอง ถ้าอยากจะส่งเพิ่มเติมก็ส่งได้อีก รวมถึงสอบถามกกต.ให้ชี้แจงใน 3 ประเด็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนอยากทราบ ตนถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแม้จะต้องไปแก้คำฟ้อง
เมื่อถามว่าคาดหวังกับกกต.หรือไม่ว่าจะตอบในทิศทางใด นพ.วาโย กล่าวว่า คิดว่าถ้าจะอ้างตามความถูกต้อง กฎหมายเวลาจะตีความมันเป็นตัวหนังสือ มีการบันทึกเจตนารมณ์ไว้ในสภาแล้วว่าคำว่าลับ หมายความว่าอย่างไร ตนคิดว่าได้อ้างอิงไปถูกต้องแล้ว ต้องรอดูฝ่ายกกต.จะอ้างอิงจากที่ไหน อาจจะอ้างอิงจากบางท่านที่มีความเห็นแย้ง ในวันที่ 24 เม.ย.นี้จะได้เห็นกันว่าจะชี้แจงอย่างไร
เมื่อถามว่าล่าสุดมติของศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไว้พิจารณาแล้ว แต่เลขาธิการกกต.ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นไปในทางลับ นพ.วาโย กล่าวว่า ตรงส่วนนี้เป็นคนละคดีกัน ก็ชี้แจงไป แต่ที่ชี้แจงเป็นลักษณะข้อความเห็นมากกว่า แต่ในศาลนี้หรือศาลรัฐธรรมนูญ ทางกกต. รวมถึงนายแสวง ต้องตอบคำถามโดยใช้พยานหลักฐานอื่น ๆ ด้วย คงไม่ใช่แค่ความเห็นของตัวเองฝ่ายเดียว
เมื่อถามว่านที่ 24 มิ.ย. จะทราบว่าศาลจะรับฟ้องเป็นคดีเลยหรือไม่ นพ.วาโย กล่าวว่า ส่วนใหญ่มักจะทราบผลในวันนั้นเลย แต่อาจมีบางกรณีที่ศาลมองว่าให้เพิ่มอีกหน่อย แต่ไม่บ่อย ถ้าวันนั้นศาลรับก็จะมีกำหนดไต่สวนมูลฟ้องเลย คดีก็เดินหน้าต่อ
ส่วนในวันที่ 24 เม.ย.ที่กกต.จะชี้แจง มีสำเนาที่ตนสามารถคัดค้านได้ คิดว่ากระบวนการเดินแล้ว ถึงแม้จะยังไม่มีการประทับรับฟ้องอย่างเป็นทางการ แต่กระบวนการของศาลอาญาคดีทุจริตแบบนี้ ระหว่างที่โจทก์แก้ไขคำฟ้องศาลมีอำนาจไต่สวนและขอให้จำเลยชี้แจง และโจทก์ก็คัดค้านคำชี้แจงของจำเลยได้