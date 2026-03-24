ปชน. ปัดวิจารณ์โผ ครม.อนุทิน 2 รอให้นิ่งก่อน เตรียมขุนพล ชำแหละนโยบายรัฐบาล คาดเข้าสภา 7 เม.ย. มองเป็นโอกาสตรวจการบ้านรัฐบาลใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2 ที่ออกมาล่าสุดว่า ยังไม่ขอวิจารณ์ เนื่องจากมองว่ายังไม่ชัดเจน ดังนั้น จะรอให้ชัดเจนก่อน

ส่วนที่รัฐบาลใหม่เตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่คาดว่าเป็นวันที่ 7 เม.ย.นั้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตรวจการบ้านของรัฐบาล ว่าจะเป็นไปตามที่ได้หาเสียงและแถลงไว้กับประชาชนหรือไม่ รวมถึงจะเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือใช้เวลาแก้ปัญหาในระยะ 4 ปี

วันนี้ที่ประชุมพรรคฝ่ายค้าน ได้พูดคุยเบื้องต้นแล้ว แต่ต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้ง จึงจะแสดงความเห็นในตัวนโยบายได้

“ขณะนี้พรรคประชาชนให้ สส. เสนอตัวว่าจะอภิปรายในประเด็นใด ด้านใดบ้าง ยืนยันว่าพรรคประชาชนจะตรวจสอบรัฐบาลในทุกมิติ” นายพริษฐ์ กล่าว

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