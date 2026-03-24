พรรคประชาชน หนุน ยกเลิกสวัสดิการอาหารฟรี ให้ สส. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ชงเพิ่มวันประชุมสภาฯ เพิ่มอีก 1 วัน พิจารณาร่างกฎหมาย

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ พรรคประชาชน มีการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานของพรรคในสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคประชาชนมีข้อสรุปบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้

1.พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมในแต่ละสัปดาห์ โดยเพิ่มจาก 2 วันต่อสัปดาห์ คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี ที่เคยเป็นแนวปฏิบัติในสภาชุดที่ผ่านๆ มา มาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ โดยเพิ่มวันศุกร์ อย่างน้อยในบางสัปดาห์ เช่น 2 สัปดาห์ต่อเดือน

โดยพรรคเห็นว่า วันพุธควรเป็นวันพิจารณากฎหมายเหมือนที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีควรเป็นวันพิจารณากระทู้ ญัตติ รายงานเหมือนที่ผ่านมา ส่วนวันศุกร์ที่เพิ่มขึ้นมา ควรเน้นพิจารณากฎหมายที่ สส. หรือภาคประชาชน เสนอเข้ามา ที่อาจค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุม

พรรคหวังว่าแนวทางนี้จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภาก่อนได้รับเลือกว่า ต้องการให้สภามีพื้นที่สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงกฎหมายที่ถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรี

2.พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกินความจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสิ่งที่ สส. เราเรียกร้องมาโดยตลอดและผลักดันสำเร็จในบางส่วนตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล

ในส่วนของสวัสดิการอาหารฟรี ที่ปัจจุบันมีการจัดสรรให้กับ สส. ในวันประชุมสภา ทางพรรคเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกสวัสดิการดังกล่าว

โดยหากสภาจำเป็นต้องมีการจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวก สส. ในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมสภา ก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้ สส. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เช่น ผ่านการหักจากเงินเดือน สส. ในขั้นตอนถัดไป

เห็นควรให้ทุกพรรคร่วมกันออกแบบรายละเอียดในการดำเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการกิจการสภา และกลไกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี

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