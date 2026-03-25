ณัฐวุฒิ เผยผลหารือ ร่วม โสภณ ยึดประชุมสภา พุธ-พฤหัส เปิดไทม์ไลน์สมัยประชุมที่หนึ่ง-ที่สอง ชี้ถกญัตติวิกฤตน้ำมันวันนี้เต็มที่ มีสส.อภิปรายร่วม 100 คน
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนพรรคการเมือง อาทิ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และพรรคอื่นๆ เพื่อหารือเรื่องการกำหนดวัน เวลาในการประชุม และสมัยการประชุม
จากนั้นเวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1.เรื่องวันเวลาประชุม เบื้องต้นยืนยันนัดประชุมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาคือ วันพุธและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
แต่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีวาระอื่นๆ ทั้งรายงานของหน่วยงานต่างๆ หรือการเสนอร่างกฎหมายของสส. รวมถึงการเสนอร่างกฎหมายของภาคประชาชน ที่อาจจะค้างการพิจารณา หรือในอนาคตหากคณะรัฐมนตรี มีการยืนยันกฎหมายกลับมาที่ประชุม จึงเปิดช่องให้มีการประชุมเพิ่ม กรณีที่มีการพิจารณาวาระครั้งการพิจารณา ก็จะประชุมเพิ่มในวันศุกร์อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นตรงกันว่าการประชุมสัปดาห์ไหนที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจจะประชุมชดเชย เพื่อทำให้สภาฯ นำปัญหาของประชาชนมาพูดคุยอย่างเต็มที่ และการประชุมสภาฯ จะเริ่มในเวลา 09.00 น. ส่วนจะจบเมื่อไหร่คงขึ้นอยู่กับวาระของแต่ละวัน
2.วันเวลาของการปิดสมัยประชุม ทั้งในสมัยที่ 1 และสมัยที่ 2 โดยในสมัยที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. ถึงวันที่ 11 ก.ค. ขณะที่สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 25 ส.ค. และปิดวันที่ 22 ธ.ค.2569 เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 120 วันคือ โดยใช้กรอบนี้ตลอดการประชุม 4 ปี
3.เรื่องการพิจารณาญัตติ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ราคาพืชผลเกษตร ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันนี้ โดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้ค้างการพิจารณามาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงจะเปิดให้สมาชิกอภิปรายอย่างเต็มที่
จากที่หารือกันนั้น คาดว่ามีผู้อภิปรายเกือบ 100 คน ทั้งจากพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ประธานจึงระบุว่าหากเป็นเช่นนั้นให้มีผู้ที่อภิปรายเปิด 15 นาทีและปิด 10 นาที ส่วนผู้อภิปรายอื่นๆใช้ 7 นาทีต่อคน เพื่อให้สมาชิกได้ทำหน้าที่ ตัวแทนประชาชนอย่างเต็มที่
ในกรณีนี้จะไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการใดๆ แต่เป็นการอภิปรายเพื่อส่งข้อเสนอไปยังครม.ต่อไป เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนและสำคัญ
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมยังกล่าวถึงการประชุมในวันที่ 26 มี.ค. ที่ไม่มีการนัดประชุม ซึ่งฝ่ายค้านต้องการให้มีการประชุม แต่เห็นตรงกันว่าสัปดาห์นี้ จะประชุมเพียงวันเดียวคือวันที่ 25 มี.ค. เพื่อให้สส. ลงพื้นที่พบปะประชาชน ส่วนในสัปดาห์ถัดไป ประธานจะนัดประชุมหัวหน้าพรรคในวันที่ 30 มี.ค. จะได้หารือถึงการประชุมต่อไป