“บิ๊กป้อม” พาชิม “ปิ้งย่างเนื้อวากิวพรีเมียม” เผย ภูมิใจ ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ชี้ราคาจับต้องได้ เหมาะกับช่วงวิกฤตราคาพลังงาน

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 25 มี.ค. 2569 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมทีมงาน เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้าน WaQ Yakiniku & Shabu สาขา The Garden (ห้าแยกคลองเตย)

ซึ่งเป็นร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพเนื้อวากิวระดับพรีเมียม ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัย ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนทานข้าวที่บ้าน เหมาะสำหรับการมาทานเป็นกลุ่ม ครอบครัวในราคาที่ประชาชนจับต้องได้

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เนื้อวากิว เนื้อริบอาย หรือจะเป็นเเซลมอนซาซิมิ มีรสชาติอร่อย ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รับรองไม่ผิดหวังหากมีโอกาสได้มาทาน โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการรับประทานเนื้อระดับพรีเมียม ทั้งวากิว วากิวฮารามิ เนื้อริบอาย หรื เเซลมอนซาซิมิ ซูชิ ในราคาที่ประชาชนสามารถที่จะจับต้องได้ เหมาะกับช่วงภาวะแบบนี้ที่เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตราคาพลังงานแพง

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยแนะนำประชาชนได้มารับประทานอาหารดีๆ ราคาไม่แพง และยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

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