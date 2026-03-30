ณัฐพงษ์ จี้ ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ฝุ่นพิษ PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างรุนแรง อันตรายต่อชีวิตพี่น้องประชาชน
วันที่ 30 มี.ค.2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง เร่งด่วน ความว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 ในภาคเหนือเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างรุนแรง อันตรายต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ควรประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้แล้ว!
ตอนนี้ ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 กำลังสร้างปัญหาให้ชีวิตพี่น้องประชาชนชาวเหนืออย่างมาก จากเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้ว่าหากปริมาณฝุ่น PM2.5 เกิน 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน พื้นที่นั้นจึงสามารถประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้
หมายความว่า ในเวลานี้มีอย่างน้อย 9 จังหวัดแล้วที่ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ได้แก่เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่, แม่ฮ่องสอน และตาก ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้มีอำนาจในการประกาศเขตภัยพิบัติโดยตรง แต่ที่ผ่านมามักจะไม่ประกาศทั้งที่สถานการณ์เข้าขั้นรุนแรงแล้ว
ผมขอย้ำว่านี่คือความเดือดร้อนที่กระทบกับชีวิตของประชาชนโดยตรง การประกาศเขตภัยพิบัติสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ ดึงเอาทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ กำลังคน มาช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เกินกำลังและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงลำพังได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือสุขภาพและชีวิตของประชาชน ไม่มีเหตุผลอื่นใดในการหลีกเลี่ยงไม่ประกาศเขตภัยพิบัติอีกแล้ว เพราะตอนนี้ทุกข้อมูลชี้ไปในทางเดียวกันว่าฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือตอนนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชน
ขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รวมถึงรัฐบาลในเวลานี้เข้าจัดการกับสถานการณ์โดยด่วน การนิ่งเฉยโดยไม่ยอมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอาจช่วยให้รัฐบาลหนีปัญหาได้ในระยะหนึ่ง แต่ประชาชนที่ต้องอยู่กับฝุ่นพิษทุกวันไม่สามารถหนีจากปัญหาได้
นี่คือปัญหาที่ส่งผลถึงความเป็นความตายแก่ประชาชนที่ไม่ควรถูกละเลยและเอาปัญหาไปซุกไว้ใต้พรมเหมือนที่ผ่านมา
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