ณัฐพงษ์ จี้ ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ฝุ่นพิษ PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างรุนแรง อันตรายต่อชีวิตพี่น้องประชาชน

วันที่ 30 มี.ค.2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง เร่งด่วน ความว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 ในภาคเหนือเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างรุนแรง อันตรายต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ควรประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้แล้ว!

ตอนนี้ ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 กำลังสร้างปัญหาให้ชีวิตพี่น้องประชาชนชาวเหนืออย่างมาก จากเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้ว่าหากปริมาณฝุ่น PM2.5 เกิน 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน พื้นที่นั้นจึงสามารถประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน

หมายความว่า ในเวลานี้มีอย่างน้อย 9 จังหวัดแล้วที่ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ได้แก่​เชียงใหม่, ​ลำพูน, ลำปาง, ​เชียงราย, ​พะเยา, ​น่าน, ​แพร่, ​แม่ฮ่องสอน และตาก ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้มีอำนาจในการประกาศเขตภัยพิบัติโดยตรง แต่ที่ผ่านมามักจะไม่ประกาศทั้งที่สถานการณ์เข้าขั้นรุนแรงแล้ว

ผมขอย้ำว่านี่คือความเดือดร้อนที่กระทบกับชีวิตของประชาชนโดยตรง การประกาศเขตภัยพิบัติสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ ดึงเอาทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ กำลังคน มาช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เกินกำลังและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงลำพังได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ​สุขภาพและชีวิตของประชาชน​ ไม่มีเหตุผลอื่นใดในการหลีกเลี่ยงไม่ประกาศเขตภัยพิบัติอีกแล้ว เพราะตอนนี้ทุกข้อมูลชี้ไปในทางเดียวกันว่าฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือตอนนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชน

ไฟป่า

ไฟป่าภาคเหนือ

ขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รวมถึงรัฐบาลในเวลานี้เข้าจัดการกับสถานการณ์โดยด่วน การนิ่งเฉยโดยไม่ยอมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอาจช่วยให้รัฐบาลหนีปัญหาได้ในระยะหนึ่ง แต่ประชาชนที่ต้องอยู่กับฝุ่นพิษทุกวันไม่สามารถหนีจากปัญหาได้

นี่คือปัญหาที่ส่งผลถึงความเป็นความตายแก่ประชาชนที่ไม่ควรถูกละเลยและเอาปัญหาไปซุกไว้ใต้พรมเหมือนที่ผ่านมา

ข่าว ฝุ่นพิษ PM2.5

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

นักร้องหนุ่ม ฟลุ๊ค ฐิติกร ดับเครื่องชนลั่นเอาอะไรก็ได้ อย่าxxxเมียเพื่อน 2ปีที่รับรู้และอดทน
2

มี “ตุ่มแดงนูน” ขึ้นตามตัว พร้อม 2 สัญญาณผิดปกติ อาจเสี่ยงโรคร้าย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ4 จับตา พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" เตือน ฝนตกหนัก
4

ถึงเวลาดวงวาสนาเปิด! หมอช้าง เปิด 3 ราศี งาน-เงิน-โอกาสใหม่ได้เร็วกว่าที่คิด
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

เปิดใจครั้งแรก "น้องเนเน่" สาวภูเก็ตวัย 16 คว้า 4 Yes เวที America’s Got Talent
7

ผัวเมาหนัก เห็นหน้าเมียเป็นปีศาจ ใช้มือบีบคอ เสียชีวิตคาห้องเช่า
8

สั่งปิดถนน ลดแรงสั่นสะเทือน เหตุดินทรุด อุโมงค์รถไฟฟ้า วงเวียนใหญ่ กทม. งัด 3 มาตรการด่วน รับมือ
9

เช็ก 10 อันดับ ดาวซัลโว หลังจบรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก
10

พระราม 2 อีกแล้ว ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน เสียชีวิต 1 คน