‘ทวี’ ปูดผู้มีอำนาจบงการ ลอบยิง สส.กมลศักดิ์ แฉมีรถฟอร์จูนเนอร์อีกคันร่วมก่อเหตุ ไม่ใช่แค่รถ กอ.รมน. ถามจนท.ได้ติดตามเต็มที่หรือไม่
วันที่ 19 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เดินทางไปให้กำลังใจ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ที่บ้านพัก อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ท่ามกลางความกังวลของประชาชนในพื้นที่ต่อความปลอดภัยและความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมจากคดีลอบสังหาร โดยมีนายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้าร่วมด้วย
พ.ต.อ.ทวี เปิดเผยว่า คดียังมีหลายประเด็นที่ชาวบ้านเฝ้าจับตา โดยเฉพาะเรื่อง “รถที่ใช้ในการก่อเหตุ” ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีรถ 2 คัน รวมถึงรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ที่ติดตาม สส. มาจากสนามบินหาดใหญ่ ทางพรรคตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถคันดังกล่าวอย่างเต็มที่หรือไม่
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการฝึกซ้อมยิงปืนก่อนลงมือก่อเหตุ เชื่อว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของคนร้ายทำให้คุณกมลศักดิ์รอดมาได้ เราเห็นภาพชัดว่ามีการบงการจ้างวานอย่างชัดเจนจากผู้มีอำนาจ และจุดเชื่อมโยงสำคัญก็อยู่ใน จ.นราธิวาส จึงขอให้ชุดทำงานได้ใช้ความรอบคอบและเป็นอิสระ ส่วนการตั้งคณะกรรมการอิสระนั้น เราพร้อมสนับสนุน
ด้านนายอับดุลเราะมัน มอลอ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ เน้นย้ำว่า คดีนี้ไม่ใช่แค่ความเสียหายส่วนบุคคล แต่กระทบต่อมิติความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน การสืบสวนต้องยกระดับจากการพึ่งพาพยานบุคคลเพียงอย่างเดียว ไปสู่การใช้ “นิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นหลักฐานที่ดัดแปลงไม่ได้
นายอับดุลเราะมัน กล่าวต่อว่า ฝากเตือนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า ไม่ควรนำกระแสสังคมหรือข้อมูลมา “ด้อยค่า” เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเหยื่อ เพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความจริงที่จะนำไปสู่ความยุติธรรม
โดยพรรคประชาชาติและพรรคประชาชน ขอให้รัฐบาลกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นในกลับมา เแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะมีการจับกุมผู้ก่อเหตุไปแล้วบางส่วน แต่คดียังคงอยู่ในสภาวะยังไม่คลี่คลาย รวมถึงยังมีการใส่ร้ายป้ายสีในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง