ปชป. ประชุมใหญ่สามัญ 25 เม.ย.นี้ ไร้ตั้งกก.บห.ใหม่ ส่ง ‘สกลธี-พิทักษ์เดช’ นั่ง 2 ประธานกมธ. เลขาฯ ปัดให้ความเห็น 10 สส.ปชน. ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ บอกพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค
เมื่อวันที่ 24 ม.ย.2569 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการคัดเลือกสส.ของพรรคให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ จำนวน 2 คณะ ที่พรรคได้รับ คือ กมธ.การสาธารณสุข และกมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดว่า
พรรคได้หารือและตกลงให้นายสกลธี ภัทธิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ดูแลกรุงทพฯ และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช เข้าไปทำหน้าที่ ส่วนใครจะทำหน้าที่ประธานกมธ.คณะใด ขอให้หารือกันอีกครั้ง
นายชัยวุฒิ กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญของพรรคในวันที่ 25 เม.ย.ว่า เป็นการประชุมตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด และเป็นวาระปกติ ที่ไม่มีการตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) คนใหม่ ในตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากนายวีระพงษ์ ประภา ลาออกจากพรรค เนื่องจากเกิดขึ้นหลังการกำหนดวาระ และไม่สามารถแจ้งไปยังกกต.ได้ทัน
อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค มองว่ายังไม่ใช่วาระเร่งด่วน จึงยังไม่พิจารณาแต่งตั้งใครทำหน้าที่ส่วนที่ว่าง
เมื่อถามถึงศาลฎีการับคำร้อง และให้ 10 สส.พรรคประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ประเมินทิศทางการทำงานฐานะฝ่ายค้านร่วมกันต่อไปอย่างไร นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กรณีที่ศาลไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นตนไม่มีความเห็น แต่การทำงานในสภาฯ ในฐานะฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์สามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกพรรคการเมือง