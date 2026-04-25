“พิพัฒน์” ชง ครม. สัญจร นัดแรก หาดใหญ่ ปลายเดือน พ.ค. นี้ พร้อมวางยุทธศาสตร์ พัฒนา 5 จว.ชายแดนใต้ ดันโครงการเรือธงนิคมอุตสาหกรรมจะนะ-โรงไฟฟ้าชีวมวล

25 เมษายน 2569 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุม คณะรัฐมนตรี นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ว่า

ตนได้เสนอพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้พื้นที่มีความพร้อมแล้ว หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งคาดว่า จะจัดประชุม ครม.สัญจร ได้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้

นายพิพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ส่วนยุทธศาสตร์ทางภาคใต้ ได้มีการวางไว้แล้วในการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการพัฒนาในเรื่องอาชีพ โดยโครงการที่เป็นเรือธง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งจะมีเรื่องของฮาลาลด้วย

และในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะทำเรื่องพืชพลังงาน ในการขอให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลลงในพื้นที่ ซึ่งมีนักลงทุนที่ให้การสนับสนุน ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพด้วย

โดยทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการสำรวจพื้นที่ไปบางส่วนแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ แต่ทั้งนี้ เราจะทำให้ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

"ซันนี่" แบกเป้เกอร์ ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง แชร์ประสบการณ์ 5 ลำดับ ประเทศอันตรายที่สุด 
2

เลิกอีกคู่จบรัก7ปี! อดีตพระเอก เขต - เพลง ดาราสาว ฝ่ายหญิงโพสต์จบบริบูรณ์
3

ซมโปะ อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมนำร่างจากจอร์เจียกลับไทย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
4

แพทย์ มช. เผยคำพูดที่ได้ยินบ่อย จาก ผู้ป่วยวาระสุดท้าย สิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความตาย 
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

ทำหนังสือด่วนพิเศษถึง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จุฬาฯ ช่วยครอบครัว "ฮลุน"
7

ราคาทองวันนี้ 31 ก.ค.69 ราคาทองคำวันนี้ ประกาศแล้ว รีบเลย ลดลง
8

เจ้าของร้านคู่รัก ไปแจกการ์ดงานแต่ง ช็อก ไฟไหม้ร้านอุปกรณ์เกษตร วอดเสียหาย สูญ 5 ล้าน
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ร่องมรสุมพาดผ่าน ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อ 48 จังหวัดโดนถล่ม
10

ระทึก ชายสติไม่ดี เห็นรถพ่วงจอดเสียบกุญแจไว้ ขโมยซิ่งข้ามจังหวัด ชนวินาศ 3 คัน