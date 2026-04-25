“พิพัฒน์” ชง ครม. สัญจร นัดแรก หาดใหญ่ ปลายเดือน พ.ค. นี้ พร้อมวางยุทธศาสตร์ พัฒนา 5 จว.ชายแดนใต้ ดันโครงการเรือธงนิคมอุตสาหกรรมจะนะ-โรงไฟฟ้าชีวมวล
25 เมษายน 2569 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุม คณะรัฐมนตรี นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ว่า
ตนได้เสนอพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้พื้นที่มีความพร้อมแล้ว หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งคาดว่า จะจัดประชุม ครม.สัญจร ได้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
นายพิพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ส่วนยุทธศาสตร์ทางภาคใต้ ได้มีการวางไว้แล้วในการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการพัฒนาในเรื่องอาชีพ โดยโครงการที่เป็นเรือธง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งจะมีเรื่องของฮาลาลด้วย
และในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะทำเรื่องพืชพลังงาน ในการขอให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลลงในพื้นที่ ซึ่งมีนักลงทุนที่ให้การสนับสนุน ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพด้วย
โดยทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการสำรวจพื้นที่ไปบางส่วนแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ แต่ทั้งนี้ เราจะทำให้ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดน