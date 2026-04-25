“อนุทิน” ยัน เดินหน้า “แลนด์บริดจ์” หวังดึงเงินเข้าประเทศ วอนสื่อ โยนถาม “เอกนิติ” ชง “ไทยช่วยไทยพลัส” เกรงพูดก่อน คนไม่กล้าทำงาน เผย พร้อมเดินหน้า พ.ร.บ.อากาศสะอาด หนุนร่าง ภท.
25 เม.ย. 69 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาช่วง มิ.ย.-ก.ค.นี้ ว่า
แลนด์บริดจ์ เป็นนโยบาย ที่พรรคภูมิใจไทย ตั้งใจผลักดัน เราศึกษาและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ทั้งเรื่องเทคโนโลยี ต้นทุนการก่อสร้าง รูปแบบที่ทำให้เกิดขึ้น
วันนี้มีเหตุผลต้องนำขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการพูดถึงกันว่า ใครจะแสดงความเป็นผู้ครอบครองช่องทางขนส่งโดยมีแนวคิดการจัดเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบนั้น ช่องแคบนี้ ในส่วนของประเทศไทย หากเรามีสิ่งที่สามารถพึ่งพาได้ และเกิดประโยชน์ สร้างรายได้ และเกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เราต้องเร่งพิจารณา
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของส่วนรวม
เมื่อถามถึงโครงการคนละครึ่งพลัส จะนำเข้า ครม. พิจารณา ได้เมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า วางไทม์ไลน์ว่า จะเดินหน้าเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะต้องนำเข้าครม.ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงเดือน พ.ค.
เมื่อถามย้ำว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการเรือธง ของรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นโครงการที่เราใช้ตั้งแต่หาเสียง ตอนแรกต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นช่วง 4 เดือน เป็นควิก บิ๊ก วิน แต่เมื่อดำเนินการไปแล้วเห็นว่า เกิดประโยชน์มากมาย และเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน
และขณะนั้น กำลังจะมีเฟส 2 แต่ยุบสภาฯ ไปก่อน ดังนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ อีกทั้งช่วงนี้มีเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลาง ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน เราก็มาพลัส โดยใช้คำว่า ไทยช่วยไทยพลัส ไม่ใช่คนละครึ่ง
และรูปแบบไม่ใช่ออกคนละครึ่ง 50-50 พยายามจัดสรรเพื่อมาแบ่งเบาภาระประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในระบบ จากเดิมโครงการ 2 เดือน เพิ่มเป็น4 เดือน เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท ตามที่เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง บอกไว้
เมื่อถามว่า วางกรอบของคนที่จะลงทะเบียนไว้จำนวนเท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องถามรายละเอียดจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ให้ถามผู้ปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบจะดีกว่า เพราะพอตนพูดไป คนอื่นไม่กล้าพูดต่อ ทั้งนี้ ตนยินดีให้การสนับสนุนโครงการ หรือการดำเนินการของรัฐมนตรีทุกกระทรวง ทุกพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว
หากจะถามตนให้ถามว่า โอเคหรือไม่ เห็นชอบในหลักการ หรือยังคุยกันหรือยัง และพร้อมสนับสนุนหรือไม่ แต่รายละเดียด ขอความกรุณา หากตนตอบไป คนอื่นจะไม่กล้าทำงานพอดี
เมื่อถามถึงการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาฯ ของพรรคใด นายอนุทิน กล่าวว่า จะสนับสนุนร่างของพรรคภูมิใจไทย เป็นหลัก