“อนุทิน” ชี้ต้องระวัง หลังเกิดเหตุยิงสนั่นทำเนียบขาว รักษาความปลอดภัยเข้ม เปิดงานสงกรานต์พระประแดง เจ้าหน้าที่ถืออาวุธประกบตลอดเส้นทาง

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 26 เม.ย.2569 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ ภายหลังจากการเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ถึงเหตุการณ์เสียงดังคล้ายปืนภายในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ซึ่งมี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการ่วมอยู่ในงาน ได้รับทราบแล้วหรือยัง

นายอนุทิน กล่าวเพียงสั้นๆว่า เห็นแล้ว จึงสอบถามต่อว่าได้รับรายงานความคืบหน้าแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องระวังกัน จากนั้นนายอนุทินได้ขึ้นรถเดินทางกลับทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่เปิดงานสงกรานต์พระประแดงของนายอนุทิน มีการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มข้น โดยเจ้าหน้าที่ถืออาวุธคอยรักษาความปลอดภัยประกบตลอดเส้นทางที่นายอนุทิน เดินผ่าน

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