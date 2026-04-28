พรรคภูมิใจไทย จ่อเคาะ 14 ประธาน กมธ. สัปดาห์หน้า ส่ง ‘อาสพลธ์’ นั่ง “กมธ.ป.ป.ช.” ส่วน ‘ธนยศ’ นั่ง “กมธ.การปกครอง”

วันที่ 28 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในส่วนของตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาผู้แทนราษฎร สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 14 คณะ ว่า มีรายงานว่าจะเคาะรายชื่อสัปดาห์​หน้า แต่มีการวางตัวไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

1.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี​ ประธาน กมธ.การตำรวจ
2.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ​ สส.ศรีสะเกษ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง ประธาน กมธ.การกระจายอำนาจฯ
4.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์​ สส.เพชรบุรี​ ประธาน กมธ.การศาสนาฯ
5.นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย ประธาน กมธ.การปกครอง
6.นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร ประธาน กมธ.การพลังงาน
7.นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม ประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม
8.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ​ ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ
9.นายจุติ ไกรฤกษ์​ สส.พิษณุโลก​ ประธาน กมธ.คลังฯ
10.นายอรรถพล ไตรศรี​ สส.พังงา ประธาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคฯ
11.นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สส.นครพนม ประธาน กมธ.การสื่อสารฯ
12.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี​ ประธาน กมธ.แก้ปัญหาหนี้สินฯ
13.นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท ประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ
14.นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี ประธาน กมธ.การที่ดินฯ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สาวเจ้าของเบนซ์เปิดใจ รถมีแค่ 18 คันในไทย ค่าซ่อม 3 แสนถึงล้าน ลั่นกร่างได้ แต่ต้องมีเงินจ่าย
2

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค.69 ประกาศแล้ว อัปเดตล่าสุด ตลาดราคาทองคำวันนี้
3

ก้อง ปิยะ สุดอาลัย หนุ่มรายการดัง BOYS VIBE หลับให้สบายนะ คอมเมนต์ตกใจเศร้ามาก
4

เปิดโพสต์สุดท้าย นักแสดงหนุ่ม ‘จอเจ’ บีบหัวใจแม่โพสต์ถึงลูกชายจากไปแล้ว
5

สุดสะเทือนใจ หนุ่มดับเพลิงทิ้งงานวันเกิดลูกสาว 4 ขวบ พาพยาบาลสาวเข้าโรงแรม
6

พ่อแม่หัวใจสลาย พบลูกชาย วัย 22 ปี เสียชีวิตสลดในบ้านกลางสวน
7

หมอช้าง เปิดราศีเฮงแรงไม่เหนื่อยฟรี ราศีระวังครั้งสุดท้ายที่จะโดน ราศีดวงงานพลิก
8

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน ไม่เข้าไทย แต่ทำฝนตกหนัก 7-9 ส.ค.นี้ โดยเฉพาะใน 2 ภาค
9

หนุ่มหัวร้อน คู่กรณีสาวขับเบนซ์หรู แจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย
10

อดีตไอดอลสาว เปิดตัวบนแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ เผยเหตุทำไมเลือกเส้นทางนี้