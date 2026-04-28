พรรคภูมิใจไทย จ่อเคาะ 14 ประธาน กมธ. สัปดาห์หน้า ส่ง ‘อาสพลธ์’ นั่ง “กมธ.ป.ป.ช.” ส่วน ‘ธนยศ’ นั่ง “กมธ.การปกครอง”
วันที่ 28 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในส่วนของตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาผู้แทนราษฎร สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 14 คณะ ว่า มีรายงานว่าจะเคาะรายชื่อสัปดาห์หน้า แต่มีการวางตัวไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
1.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี ประธาน กมธ.การตำรวจ
2.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง ประธาน กมธ.การกระจายอำนาจฯ
4.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี ประธาน กมธ.การศาสนาฯ
5.นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย ประธาน กมธ.การปกครอง
6.นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร ประธาน กมธ.การพลังงาน
7.นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม ประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม
8.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ
9.นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก ประธาน กมธ.คลังฯ
10.นายอรรถพล ไตรศรี สส.พังงา ประธาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคฯ
11.นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สส.นครพนม ประธาน กมธ.การสื่อสารฯ
12.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี ประธาน กมธ.แก้ปัญหาหนี้สินฯ
13.นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท ประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ
14.นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี ประธาน กมธ.การที่ดินฯ