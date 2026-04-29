‘วีระยุทธ’ ซัดรัฐบาล ขึ้นค่าไฟ โยนภาระให้ปชช. ซ้ำเติม SMEs จี้เจรจาเสือนอนกิน ลดค่าไฟ ชี้โซลาร์เซลล์ราคาเป็นแสน คนมีเงินติดไปหมดแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.เงา) ถึงกรณีวาระเร่งด่วนเรื่องค่าไฟ ว่า รัฐบาลต้องไม่แก้ไขปัญหาค่าไฟแพงอย่างฉาบฉวยอย่างที่เป็นอยู่ เป็นการโยนภาระกลับมาให้กับประชาชน ขอเสนอว่ารัฐบาลต้องกล้าเดินหน้าเจรจาลดค่าพร้อมจ่ายที่เป็นเสือนอนกิน พร้อมทลายโควตาซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนที่จํากัดจําเขี่ยเหลือเกิน
นายวีระยุทธ กล่าวต่อว่า การทํางานแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยเท่านั้น ทิศทางสับสนมาก นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ออกมาพูดเช้า บ่าย เย็น ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีมาตรการไม่ชัดเจนด้วยซ้ําว่าจะเอาอย่างไร โดยเฉพาะกรณีค่าไฟเกิน 400 หน่วย เข้าใจว่าต้องมีการคุยต่อในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จึงต้องขอความชัดเจนในเรื่องนี้
นายวีระยุทธ กล่าวต่อว่า เรื่องที่สําคัญ คือไม่อยากให้การทํางานของรัฐมนตรีมองว่า คนที่ใช้ไฟเกิน 400 หน่วยเป็นคนที่ใช้ไฟสิ้นเปลือง เพราะอย่าลืมว่าคนที่ใช้ไฟเช่นนั้นมีหลายแบบ อย่างบ้านที่คนอยู่เยอะก็เป็นความจําเป็น ค่าไฟขนาดนี้ วิกฤตพลังงานขนาดนี้ ไม่มีใครใช้เปลืองหรอก
นายวีระยุทธ กล่าวอีกว่า ส่วนอีกกลุ่มคือ SMEs ที่อยู่ในบ้าน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจไทย SMEs จํานวนมาก ที่ชั้นหนึ่งใช้ประกอบธุรกิจ และใช้ชั้นสองเป็นบ้าน จึงมีการใช้ค่าไฟเกิน เป็นการเพิ่มต้นทุน ผลักภาระให้ประชาชนช่วยประชาชนกันเอง และยิ่งช่วยเพิ่มภาระให้กับ SMEs กลุ่มนี้ ที่ปัจจุบันหนักอยู่แล้ว กําลังซื้อถดถอย ต้นทุนยังมาเพิ่ม
นายวีระยุทธ กล่าวต่อว่า ดังนั้น อยากให้รัฐบาลตั้งต้นให้ถูกว่า อย่าเอาประชาชนมาดูแลกันเอง แต่รัฐบาลต้องกล้าเดินหน้าลดค่าไฟ เจรจาต้นทุนที่สําคัญที่เกิดจากค่าพร้อมจ่าย ถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญ มีหลักการจริงๆ ต้องเดินหน้าตรงนี้ ถึงจะชัดเจนว่า ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
นายวีระยุทธ กล่าวอีกว่า ส่วนการติดโซลาร์เซลล์ ถ้าบ้านที่มีกําลังทรัพย์ หรือบริษัทจํานวนมากมีการติดกันไปหมดแล้ว ถ้าต้องมีการติดใหม่ ต้นทุนอาจจะเป็นแสนบาท การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจูงใจ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องคิดถึงต้นทุนที่แท้จริงด้วย