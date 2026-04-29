กฤช สส. ปชน. ชั่งทุเรียนกลางสภา พิสูจน์ไซส์ไหนก็ไม่มีราคา 100 บาท ชี้คอนเทนต์ ทำลายราคา-คุณค่าทุเรียนไทย แขวะ‘ศุภจี’ ผิดคิว ผิดเวลาสุดท้ายเทอินฟลูฯ ‘ปิติกรณ์’ ซัดจีนกินรวบวงจรทุเรียนศูนย์เหรียญ
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 29 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีน.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ
นายกฤช ศิลปชัย สส.ระยอง พรรคประชาชน อภิปรายว่า ระยอง มีผลไม้นานาชนิดเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศรวมถึงชาวต่างชาติด้วย แต่สิ่งที่เกษตรกรประสบอยู่ขณะนี้คือต้นทุนที่แพง ค่าปุ๋ย ค่ายา ที่ราคาขึ้นทุกปี ล่าสุด วิกฤตน้ำมันซ้ำเติมเกษตรกร ขณะที่น้ำก็ต้องซื้อ
วันนี้ตนขอพูดถึงทุเรียนและมังคุด สิ่งที่รัฐบาลควรไปตรวจสอบคือพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะล้งจีน ทุกวันนี้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้คุมตลาดเบ็ดเสร็จ เป็นผู้กำหนดราคาแบบ 100% ที่เข้าไปซื้อ ไปเหมาถึงสวน ตั้งแต่ผลไม้ยังไม่ออก โดยส่งทีมงานเข้าไปตัด แต่ตัดทุเรียนอ่อน เพื่อหวังให้ได้ราคาในช่วงต้นฤดู แต่ทำให้ทุเรียนไม่มีคุณภาพ
ไม่กี่วันมานี้มีอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ ระบุว่าทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมขาย 600-700 บาท แต่จะขอขายเพียงลูกละ 100 บาท และมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ เข้าไปร่วมทำคอนเทนต์ด้วย ซึ่งเล่นใหญ่มาก
“แต่พอเริ่มมีประเด็น เกษตรกรตั้งคำถามมากขึ้นว่าเสี่ยงทำลายตลาดราคาทุเรียน กระทรวงพาณิชย์ ต้องกลับลำทันที ว่าเป็นทุเรียนเกรดรอง ไม่ใช่เกรดส่งออก สุดท้ายไปเทอินฟลูฯ ซึ่งผลผลิตแม้จะเป็นเกรด รองก็ขายราคาดังกล่าวไม่ได้”นายกฤช กล่าว
ทั้งนี้ นายกฤช ได้นำตาชั่งและทุเรียนมาชั่งให้เห็นกลางสภาฯ โดยนำทุเรียนไซส์จัมโบ้ ซึ่งมีราคาถูกเพราะมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อ ขายอยู่กิโลกรัมละ 40 บาท ลูกดังกล่าวมีน้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม ราคาอยู่ประมาณ 270 บาท อีกลูกคือไซส์กลาง เป็นเกรดตกไซส์ ขายอยู่กิโลกรัมละ 80 บาท มีน้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม ราคาประมาณ 180 บาท อีกหนึ่งลูกคือไซส์ ป๊อกแป๊ก มีน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม อยู่ที่ราคา 112 บาท
ดังนั้น จึงหาทุเรียนลูกละ 100 บาทไม่ได้ และเมื่อวานนี้(28 เม.ย.) ที่ตนดูไลฟ์ก็ไม่มีทุเรียนลูกละ 100 บาท จำนวน 1 ล้านลูก จึงเป็นไปไม่ได้
“ผมขอขอบคุณอินฟูลฯ ทุกคน ที่ทำให้ทุเรียนได้รับความสนใจ แต่การที่รมว.พาณิชย์ ออกมาทำลักษณะนี้ ถือว่าเสี่ยงมากจากความปรารถนาดีนี้ เพราะผิดคิว ผิดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อทุเรียน อาจทำลายคุณค่าของทุเรียนไทยและลามไปถึงการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในประเทศ” นายกฤช กล่าว
นายกฤช กล่าวต่อว่า ขณะที่มังคุดต้นฤดู จะมีราคาแพง แต่พอออกมามากขึ้น ราคาก็ตก ปีที่แล้วเกษตรกรต้องปล่อยมังคุดร่วงคาต้น เพราะค่าจ้างแพงกว่าค่ามังคุด ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกร ในภาวะสินค้าตกต่ำ ที่ระบุว่าราคารับซื้อต้องสอดคล้องกับราคาที่ราชการกำหนด แต่กลับไม่เคยมีการประกาศราคารับซื้อของราชการ เกษตรกรจึงเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมตลอดทุกปี
ตนมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเรื่องคุณภาพพืชผลการเกษตรที่จะเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะทุเรียนอ่อน อย่าให้มีเด็ดขาด หากเจอต้องดำเนินการทันที และต้องตรวจสอบการดำเนินการของพ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะล้งจีนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ลักไก่ เอาเปรียบประชาชนหรือไม่
ต้องเอาผิดนอมินีที่แอบไปถือครองสวนทุเรียนและที่ดินเพื่อปลูกทุเรียนให้กับนายทุนจีน ต้องเอาจริงเอาจังการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ และรัฐบาลต้องเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการเตรียมการล่วงหน้า
ด้านนายปิติกรณ์ บรรณเภสัช สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ภาวะทุเรียนศูนย์เหรียญ กินรวบทุเรียนไทยเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่สวนทุเรียนที่คนจีนมาซื้อสวนทุเรียนผ่านนอมินี ส่งออกไปที่ล้งทุเรียนจีนที่เข้ามาทุ่มตลาด กดราคาทุเรียนในประเทศ แต่ส่งออกไปยังประเทศจีน เงินวนเวียนอยู่แต่คนจีน ไม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่เป็นวงจรทุเรียนศูนย์เหรียญ
ประเทศไทยฝากลมหายใจการส่งออกทุเรียนไปจีนถึง 80% ถึง 9 แสนตันในปี 2568 จึงควรหาตลาดส่งออก นอกจากจีนแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ต้องร่วมมือ กันกำจัดนอมินี บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ดูแลการตัดเกรดทุเรียน การหาตลาดใหม่ ถ้าไม่ร่วมมือกัน เกษตรกรไทยอยู่ไม่ได้