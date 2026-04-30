พรรคเศรษฐกิจ ไล่ ‘ศุภจี’ พ้นเก้าอี้รมว.พาณิชย์ ปมดราม่าไลฟ์ขายทุเรียน ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน แนะเร่งจัดการ 14 ใบอนุญาตส่งออก ยังมีโอกาสเก็บเก้าอี้รมต.ไว้ได้
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ปรากฏตัวอยู่ในคลิปของอินฟลูเอนเซอร์ ก่อนจะมีการไลฟ์สดขายทุเรียน ว่า สิ่งที่นางศุภจี ทำ อาจไม่ได้แก้ไขเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ จนตอนนี้โซเชียลถล่มรมว.พาณิชย์จำนวนมาก ขอเรียกร้องให้นางศุภจี ลาออกจากตำแหน่ง
นายคริส กล่าวว่า ตลาดทุเรียนตอนนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30% มากกว่าทุกปี หรือประมาณ 2 ล้านกว่าตัน อาจจะกระทบกับราคาทุเรียน ทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำลงได้ เหลือแค่กิโลกรัมละ 90 บาท นี่อาจจะเป็นราคาในอนาคต
มองว่าการไลฟ์สดไม่ได้ช่วย อะไร แต่สิ่งที่จะช่วยให้ราคาทุเรียนกลับมาดีขึ้นได้ในอนาคตคือ การจัดการใบอนุญาตทั้งหมด 5 หน่วยงาน 14 ใบตรวจ ซึ่งประชาชนคนใดที่ต้องการจะส่งออกทุเรียน ต้องไปเรียนเพิ่มอีก 2 หลักสูตร เรื่องนี้เท่ากับว่าราชการเป็นหน่วยงานที่ปิดกั้นการส่งทุเรียนออกนอกประเทศ
นายคริส กล่าวว่า ดังนั้น หากรัฐมนตรีไม่จัดการใบอนุญาต 14 ใบนี้ ทุเรียนกว่า 30% ที่จะออกมา หายนะจะรออยู่ เพราะการส่งออกทุเรียนไทยมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ถ้าวันนี้ยังไม่เร่งจัดการใบอนุญาต ตนมองว่ารัฐมนตรีอยู่ไม่ได้
หากรัฐมนตรีอยากทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากไปกว่ากันไลฟ์สดขายของ ก็ควรแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะใบอนุญาตที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดการได้ก็จะพูดกับประชาชนได้ว่าได้ช่วยลดอุปสรรคให้กับชาวสวนที่ต้องการส่งออกทุเรียนแล้ว และนี่จะเป็นโอกาส ที่รัฐมนตรีจะเก็บเก้าอี้ของตัวเองไว้ได้