สุริยะ เคลียร์ชัด ปมย้าย ราเชน ปัดเอี่ยวหลาน ยันไม่เกี่ยวการเมือง ชี้แม้ไม่มีประเด็นนี้ ก็ยังต้องโยกย้ายอยู่ดี ขู่ถ้าไม่หยุด จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย
วันที่ 30 เม.ย.69 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้าย นายราเชน ศิลประยะ จากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ว่า เป็นการปรับเปลี่ยนตามเหตุผลด้านการบริหารงาน ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวตามที่มีการกล่าวอ้าง
นายสุริยะ ระบุว่า กรณีที่ นายราเชน พาดพิงถึงหลานตนว่าเคยพยายามติดต่อขอเข้าพบอธิบดีฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 นั้น ขอยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ตนยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากดำรงตำแหน่งอยู่ที่กระทรวงคมนาคม
ส่วนประเด็นที่อ้างว่ามีการบันทึกการติดต่อของหลานในช่วงเดือน มี.ค. และเดือน เม.ย.69 นายสุริยะ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องมาก่อน และเพิ่งสอบถามจากหลานภายหลังจากมีข่าว โดยได้รับการยืนยันว่ามีการติดต่อจริง แต่หากตนทราบล่วงหน้า ก็คงแจ้งให้อธิบดีฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าไม่เคยได้รับการสื่อสารเรื่องนี้จากหลานแต่อย่างใด
สำหรับข้อกล่าวหาว่าหลานไปของาน มองว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากอธิบดีฯ ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เข้าพบแม้แต่ครั้งเดียว แม้จะเป็นญาติกัน แต่ต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเอง ตนทำงานการเมือง ส่วนคนอื่นก็ทำธุรกิจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
นายสุริยะ ย้ำว่า แม้จะมีหรือไม่มีกรณีดังกล่าว การโยกย้ายก็ยังคงต้องดำเนินการอยู่ดี เนื่องจากเป็นการพิจารณาเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญปัจจัยลบหลายด้าน จึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง
นายสุริยะ ระบุว่า หากมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าการดำเนินการของตนไม่ถูกต้อง สามารถชี้แจงหรือดำเนินการตามกฎหมายได้ แต่หาก นายราเชน ยังกล่าวหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่มีหลักฐาน ก็อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิทางกฎหมายเช่นกัน