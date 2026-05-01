เลขาฯ พรรคพลังประชารัฐ ปัด ยุบรวม “ภูมิใจไทย” ยันเดินหน้าทำงานต่อ ดัน คนรุ่นใหม่ เสริมทัพ ส่วน “บิ๊กป้อม” วางมือการเมือง ยังทำหน้าที่ ที่ปรึกษา พปชร.
1 พ.ค. 69 – นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย ในฐานะเลขาธิการ และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการทำงานของพรรค ชี้แจงกระแสข่าวลือ ยุบรวมกับพรรคภูมิใจไทย ว่า
ไม่เป็นความจริง เป็นเพียงการร่วมรัฐบาลตามปกติ พรรคยังเดินหน้าทำงานต่อไป ส่วนการทำงานในพรรคร่วมยังราบรื่น ส่วนตำแหน่งในทางการเมืองคงพัฒนาในลำดับต่อไป
นายยุทธนา กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี วางมือทางการเมืองแล้ว แต่ยังอยู่ข้างหลัง ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทั้งเรื่องการเมือง ความมั่นคง ปัญหาน้ำ
ส่วนพรรคคงต้องปรับตัว เพื่อเดินหน้าทำงานต่อ โดยเป้าหมายการทำงานในปัจจุบันคือ สนับสนุนนโยบายต่างๆ เช่น เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชน
โดย พรรค พปชร. ได้แต่งตั้ง น.ส. ปวริศา ศรีชยังกูร เป็น ผู้อำนวยการพรรค ที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนช่วยงาน และเตรียมปรับโครงสร้างพรรค รวมถึงย้ายที่ทำการพรรค ให้เหมาะสมกับจำนวน สส.ที่มีอยู่ 5 คน
“ยืนยันว่า พรรคภายใต้การนำของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรค ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูง ยังทำงานต่อได้ โดยย้ำจุดยืนว่า จะรักษาบทบาทในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ที่ทำงานเพื่อประชาชน และยืนหยัดทำการเมือง ภายใต้พรรคพปชร. ต่อไปอย่างชัดเจน”