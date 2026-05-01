“ยศชนัน” นำทัพ วันแรงงาน 2569 ปักธงเศรษฐกิจงานดี มอบความหวังพี่น้องแรงงานไทย ฟาก “จุลพันธ์” กาง 5 ยุทธศาสตร์เร่งด่วน ปฏิรูปสวัสดิการ-อัปสกิล AI พลิกโฉมคุณภาพชีวิต ใน4ปี
1 พ.ค. 69 – ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
เป็นประธานเพื่อรับฟังและปราศรัยร่วมกับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายยศชนัน กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ไม่ใช่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะแรงงานคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยวันแรงงานสากลมีความสำคัญใน 3 มิติ
ได้แก่ 1. การยกย่องคุณค่าของแรงงานในฐานะฟันเฟืองสำคัญของประเทศ 2. การรับฟังและผลักดันข้อเรียกร้องด้านสิทธิและสวัสดิการ และ 3. การสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแรงงานไทยเผชิญความท้าทายจากหลายด้าน ทั้งวิกฤตตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเศรษฐกิจสีเขียว
รัฐบาลจึงต้องดำเนินนโยบายทั้งเชิงรับและเชิงรุก ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill/Upskill) โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดาปที่ต้องปรับตัวสู่เทคโนโลยีใหม่
นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดทำฐานข้อมูลทักษะแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงทักษะให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม หากทักษะไม่ตรง จะมีระบบสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและรายได้ที่สูงขึ้น
พร้อมย้ำว่า เรื่องแรงงานไม่ใช่เรื่องของกระทรวงแรงงานเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งประเทศ ที่ทุกกระทรวง ต้องร่วมกันขับเคลื่อน รัฐบาล จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องแรงงานทุกคน
ด้าน นายจุลพันธ์ ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยชูแนวคิดว่า แรงงานคือเสาหลักต้นสำคัญ และฟันเฟืองอันทรงพลัง พร้อมประกาศ 5 ยุทธศาสตร์เร่งด่วน เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง ดังนี้
1. ปฏิรูประบบประกันสังคมยุคใหม่ – นำเสนอสูตร CARE คำนวณบำนาญชราภาพให้สอดคล้องกับค่าจ้างจริงตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องแรงงานจะมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง
2. พัฒนาทักษะแห่งอนาคต – เร่งผลักดัน AI Adoption เสริมศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสากลภายใต้หลักการส่งเสริมทุนทางปัญญา
3. คุ้มครองสิทธิเชิงรุก – เน้นโครงการ Reskill และ Upskill เพื่อจูงใจนายจ้างให้พัฒนาบุคลากรแทนการเลิกจ้าง พร้อมดูแลความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
4.เปิดตลาดแรงงานฝีมือ – ขยายโอกาสการไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่งที่ให้ผลตอบแทนสูง และจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ
5.ยกระดับแรงงานแพลตฟอร์ม – สร้างระบบประกันสังคมที่ยืดหยุ่นสำหรับแรงงานอิสระและไรเดอร์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง 8 ประเด็นหลักต่อรัฐบาล อาทิ การรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสิทธิในการเจรจาต่อรอง การตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง การปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 30,000 บาท และการขยายความคุ้มครองแรงงานเหมาค่าแรง
ซึ่งนายยศชนันได้รับข้อเสนอทั้งหมดไว้พิจารณาทันที พร้อมสั่งการตั้งคณะทำงานติดตามผลภายใน 30 วัน เพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นว่า ภาครัฐจะอยู่เคียงข้างและสร้างเศรษฐกิจงานดี ที่เป็นความหวังที่จับต้องได้จริงของพี่น้องแรงงานทุกคน