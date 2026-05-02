จุลพันธ์ เดินหน้าเชิงรุก สกัดบริษัทหลอกคนไปทำงานต่างแดน ชี้แรงงานเปราะบาง จากวิกฤตเศรษฐกิจ-พลังงาน ต้องไม่ถูกหลอกโดยใช้ความหวังเป็นเครื่องมือ
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ร่วมกับ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจับกุมบริษัทจัดหางานซึ่งทำการหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 100 ราย มีมูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทางออนไลน์แอบอ้างเป็นบริษัทจัดหางาน ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกลุ่มสแกมเมอร์ แต่มีความร้ายแรงกว่าเนื่องจากเป็นการหลอกลวงบนความหวังของประชาชน ที่ต้องการหารายได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงาน
พร้อมกล่าวขอบคุณตำรวจสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ที่ดำเนินการเข้าจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กลุ่มพี่น้องแรงงานที่ต้องการหางานในต่างประเทศ ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการดำเนินการจัดหางานให้กับพี่น้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตทางกระทรวงแรงงานจะขยายตลาดแรงงานให้เพิ่มขึ้นอีก
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า จากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจะทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยจะประสานงานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางในการเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทจัดหางานต่างๆ ที่กระทำการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องแรงงานด้วย