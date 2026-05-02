‘พรรคประชาชน’ เปลี่ยนที่เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าฯ 5 พ.ค. 5 โมงเย็น ที่สามย่านมิดทาวน์ ขึ้นบิลบอร์ดแคมเปญใหญ่ 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมชวนตั้งคำถาม ‘กรุงเทพฯ ยากไปไหม?’
วันที่ 2 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชน เปิดแคมเปญ Out of Home (OOH) ขนาดใหญ่ โดยการขึ้นบิลบอร์ดกว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ย่านธุรกิจ เส้นทางหลักไปจนถึงพื้นที่ที่ประชาชนออกมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมในแต่ละวัน
สำหรับข้อความที่ปรากฏบนบิลบอร์ด สะท้อนความยากในชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในมิติที่แตกต่างกัน เช่น
- อยู่กรุงเทพฯ พาแม่ไปหาหมอ ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ กลับบ้านตอนเย็น ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ เก็บเงิน ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ ค้าขาย ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ เดินคนเดียวกลางคืน ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ หายใจ ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ เลี้ยงลูก ยากไหม?
- อยู่กรุงเทพฯ อยากสุขภาพดี ยากไหม?
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้คือเพื่อต้องการเชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ หยุดและคิดถึงความยากในชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจคุ้นชินจนไม่ทันตั้งคำถาม พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความ “กรุงเทพง่ายๆ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน” เพื่อเชิญชวนให้จินตนาการถึงกรุงเทพฯ ที่ง่ายกว่านี้สำหรับประชาชน หากมีผู้ว่า กทม. และ ทีม ส.ก. จากพรรคประชาชน เข้าไปขับเคลื่อนงานร่วมกัน
ทั้งนี้ พรรคประชาชนจะจัดงานเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชน ในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ห้อง The Mitr-ting Room อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. พรรคประชาชนจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มิวเซียมสยาม