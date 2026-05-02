นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาช่วงวันหยุดราชการ เข้าเยี่ยมชมสนามกีฬาในร่มรัฐสภา (Gymnasium) ที่อยู่ชั้น 5 อาคารรัฐสภา ซึ่งจัดเป็นสถานที่สำหรับสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใช้ในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ
นายโสภณ กล่าวว่า การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกายให้แก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรของทั้งสองสำนักงาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดภาวะความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป