พ.ร.บ.อากาศสะอาด ได้ไปต่อ! ครม. ยืนยันร่างกฎหมาย 31 ฉบับ เดินหน้าต่อในสภา แบ่งเป็น พ.ร.บ. ที่ครม.เสนอ 21 ฉบับ สส.ชุดก่อนเสนอ 10 ฉบับ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นควรยืนยันกฎหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป จำนวน 31 ฉบับ แบ่งเป็น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ครม. เสนอ 21 ฉบับ และร่างพ.ร.บ. ที่สส.ชุดก่อน เสนอ จำนวน 10 ฉบับ
โดยร่างพ.ร.บ.ที่ค้างการพิจารณา ที่ส่วนราชการยืนยันให้ไปต่อ 21 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากเช็ค พ.ศ. 2534, ร่างพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้การบริการแก่ประชาชน, ร่างพ.ร.บ.ล้มละลาย, ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่ครม.ยืนยันให้พิจารณาต่อในสภา
ส่วนร่างพ.ร.บ. ที่สส.ชุดก่อน เสนอ อีก 10 ฉบับ สภาได้มีมติรับหลักการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของวุฒิสภา อาทิ ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด, ร่างพ.ร.บ.บัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม