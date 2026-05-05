พรรคส้ม เปิดรายชื่อ ทีมผู้บริหาร-ที่ปรึกษา รวมถึง 50 ผู้สมัคร สก. มีชื่อ ‘วิโรจน์’ เป็นทีมผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบคอร์รัปชัน ‘เพียงพนอ’ ดูแลเรื่องการบริหารราชการ
5 พ.ค. 69 – นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดตัวทีมผู้บริหาร ผู้ว่าฯกทม. โดยมีรายชื่อดังนี้
ทีมผู้บริหาร
1. นายวรภพ วิริยะโรจน์ (ดูแลด้านเศรษฐกิจ-การคลัง)
2. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง-ปราบคอร์รัปชัน)
3. นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม (ดูแลเรื่องนโยบายด้านสวัสดิการ
4. นายอมร พิมานมาศ (ดูแลเรื่องการก่อสร้างในกทม.)
5. นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย (ดูแลด้านสาธารณสุข)
ทีมที่ปรึกษา
1. นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด (ดูแลเรื่องนโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)
2. น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ (ดูแลเรื่องการบริหารราชการ)
รายชื่อ 50 ผู้สมัคร สก.
1. เขตคลองสาน : น.ส.ณัฐจิรา ศุภพันธ์
2. เขตคลองสามวา : นายสุรเกียรติ หวังพิทักษ์
3. เขตคลองเตย : น.ส.พลอย เตลาน
4. เขตคันนายาว : น.ส.นันท์นภัส สุขสิริฐานันท์
5. เขตจตุจักร : นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย
6. เขตจอมทอง : นายกิรติ จงพิพิธพร
7. เขตดอนเมือง : นายอดิศร ฤกษ์ลักษณี
8. เขตดินแดง : นายอัมรินทร์ สวัสยานุภาพ
9. เขตดุสิต : นายอัครชัย กันธมาลา
10. เขตตลิ่งชัน : นายกันตพงศ์ ดีชัยยะ
11. เขตทวีวัฒนา : นายณัฐนนท์ นาคหล่อ
12. เขตทุ่งครุ : นายมหัทธวัฒน์ พรเภตรา
13. เขตธนบุรี : นายสุวิจักขณ์ วิริยะธนการ
14. เขตบางกอกน้อย : นายอริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ
15. เขตบางกอกใหญ่ : นายพลวริศ สุทธิคีรี
16. เขตบางกะปิ : นายวีระชาติ เสประธานนท์
17. เขตบางขุนเทียน : น.ส.เอษณา จรัสสุริยพงศ์
18. เขตบางคอแหลม : นายกิตติสัณห์ อุตสาหประดิษฐ์
19. เขตบางซื่อ : น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
20. เขตบางนา : นายฉัตรชัย หมอดี
21. เขตบางบอน : นายเขมชาติ ฉัตรตรัสตรัย
22. เขตบางพลัด : นายเอกนรินทร์ พัชรประกาย
23. เขตบางรัก : น.ส.วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน
24. เขตบางเขน : นายภาณุวัฒน์ ศรีวงษา
25. เขตบางแค : นายอำนาจ ปานเผือก
26. เขตบึงกุ่ม : นายอภิชาต ปรางทอง
27. เขตปทุมวัน : น.ส.อัญชิสา โรจนยุกตานนท์
28. เขตประเวศ : น.ส.ฐาปนีย์ สุขสำราญ
29. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : น.ส.อัยรินทร์ กลางประพันธ์
30. เขตพญาไท : นายวรวิทย์ ฉายสุวรรณ์
31. เขตพระนคร : นายอดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์
32. เขตพระโขนง : นายสราวุธ อนันต์ชล
33. เขตภาษีเจริญ : น.ส.พัณณ์ชิตา รณบรรณ
34. เขตมีนบุรี : นายกิตติคุณ รุจิมงคล
35. เขตยานนาวา : นายภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร
36. เขตราชเทวี : นายเอกกวิน โชคประสพรวย
37. เขตราษฎร์บูรณะ : นายปิยวัช รังผึ้ง
38. เขตลาดกระบัง : นายอานนท์ แม้นเพชร
39. เขตลาดพร้าว : นายณภัค เพ็งสุข
40. เขตวังทองหลาง : นายอธิการ ถิรวิริยพล
41. เขตวัฒนา : น.ส.ภัคญดา อำนวยเดชกร
42. เขตสวนหลวง : นายมาโนช วงศ์เกตุใจ
43. เขตสะพานสูง : น.ส.เมธิณี หวังพิทักษ์
44. เขตสัมพันธวงศ์ : นายธนภัทร เทียนกระจ่าง
45. เขตสาทร : นายไซราม ประกายกิจ
46. เขตสายไหม : นายภมร พลจันทร์
47. เขตหนองจอก : นายหยกพรชัย อิสระเสรีพงษ
48. เขตหนองแขม : นายกิตติคุณ กชกรจารุพงศ์
49. เขตหลักสี่ : นายณพวิทย์ วงศ์อารีย์
50. เขตห้วยขวาง : นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ