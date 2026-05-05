ภูเก็ต ขู่เดือด “มาเฟียหาดฟรีดอม” อักษรย่อ ล.ลิง โพสต์ท้าทาย ลั่นยิง สส.ประกันแค่ 2 แสน – เฉลิมพงศ์ เตือนรัฐ เร่งจัดการก่อนเกิดเหตุร้าย หวั่นสส. ถูกลอบทำร้าย ยันไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด ด้านชาวบ้าน จับตาภาครัฐ สามารถจัดการปัญหาผู้มีอิทธิพลพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้เด็ดขาดหรือไม่
5 พ.ค. 59 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ “หาดฟรีดอม” จังหวัดภูเก็ต กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวล่าสุด ที่ส่อไปในทางคุกคามความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง
สืบเนื่องจาก กรณีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่า “หาดฟรีดอม” ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพล เข้ายึดครองและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขานาคเกิด พร้อมมีพฤติกรรมข่มขู่ ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและการทำมาหากิน รวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยมี เฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ปชน. ร่วมปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่
ผลการตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิด 5 ราย ฐานบุกรุกและแผ้วถางป่า รวมถึงพบสิ่งปลูกสร้างหลายรายการ เช่น ที่พัก ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตป่าสงวน อีกทั้งยังพบช้างจำนวน 4 เชือก ถูกล่ามขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ภายหลังการเข้าตรวจสอบ เฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ปชน. ได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎร และแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือที่เรียกว่า “มาเฟียหาดฟรีดอม” อย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม หลังการจับกุม พบความเคลื่อนไหวที่น่ากังวล เมื่อมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้รายหนึ่งขอย้ายออกจากพื้นที่ โดยให้เหตุผลด้านสุขภาพ แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัย เนื่องจากก่อนหน้านี้มีรายงานได้ยินเสียงปืนคล้ายการยิงข่มขู่หลายครั้งในพื้นที่
ล่าสุด สถานการณ์ยิ่งตึงเครียด เมื่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งใช้อักษรย่อ “ล.ลิง” ได้โพสต์ข้อความเชิงข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุในทำนองว่า “หากยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้เงินประกันตัวเพียง 200,000 บาท” สร้างความหวาดวิตกต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่า บุคคลดังกล่าวเคยมีพฤติการณ์นำที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไปขายให้ชาวต่างชาติ ในราคาสูงถึงหลักสิบล้านบาท และเคยโพสต์ท้าทายว่า เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ได้
ด้านนายเฉลิมพงศ์ ระบุว่า แม้จะมีความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ยังคงยืนยันจะทำหน้าที่เพื่อปกป้องทรัพยากรของชาติ และไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ
พร้อมกันนี้ ได้เรียกร้องไปยังกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเตือนว่า หากยังปล่อยสถานการณ์ไว้ อาจเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถูกลอบทำร้ายในอนาคต
ขณะนี้ ประชาชนในพื้นที่และสังคม กำลังจับตาการดำเนินการของภาครัฐอย่างใกล้ชิด ว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งนี้ได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่