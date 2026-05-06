เท้ง ยัน ปชน.เป็นเจ้าภาพยกร่างคำร้องสอบ ป.ป.ช. ปม ‘ศักดิ์สยาม’ ไม่หวั่น ปชป. แย่งซีนฝ่ายค้าน ชี้ทุกคนทำหน้าที่ตรวจสอบได้ ส่วนจะร่วมชงศาลรธน.ตีความพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ ขอชั่งน้ำหนักก่อน หวั่นเกิดผลกระทบกับประชาชน
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เตรียมยื่นตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณียกคำร้อง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ใช้นอมินีถือหุ้นว่า จริงๆ เราก็หารือกันผ่านกลไกวิปฝ่ายค้านมาตลอดอยู่แล้ว
เท่าที่ทราบ สส.พรรคประชาธิปัตย์บางส่วนก็พร้อมลงชื่อร่วมกับพรรคประชาชน ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญต้องใช้ 140 เสียง เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ย้ำว่าเรื่องนี้เราต้องทำร่วมกันอยู่แล้ว รวมถึงอยู่ในกระบวนการยกร่างคำร้อง โดยทีมกฎหมายของพรรคประชาชน เป็นเจ้าภาพยกร่างอยู่แล้ว สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แถลงมี 2 ส่วนคือเรื่อง ป.ป.ช. กับ กรณีพ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่งเตรียมดำเนินร่วมกันอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงทั้ง 2 เรื่องก่อน เป็นการชิงบทบาทผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าทั้งเรื่อง ป.ป.ช.และ พ.ร.ก.กู้เงิน ต้องแยกเรื่องกัน และตามรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงของพรรคฝ่ายค้านด้วยกัน
จึงคิดว่าพรรคฝ่ายค้านทุกคนทำหน้าที่ตรวจสอบได้ แต่สุดท้ายถ้าจะขับเคลื่อนได้ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญคือมีพลังและรัฐบาลฟังเสียง บางอย่างก็ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งพรรคประชาชนก็ไม่ได้เห็นต่างในเรื่องของป.ป.ช. ที่ต้องได้ 140 เสียง เพื่อยื่นต่อประธานสภาฯ
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วน พ.ร.ก.กู้เงิน มีน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า หากรัฐบาลแยกก้อนตั้งแต่แรก ก็คงไม่มีปัญหา แต่พอรวมก้อนกันแล้ว ทำให้เราต้องมาตัดสินใจชั่งน้ำหนัก เพราะส่วนหนึ่ง ประชาชนก็เดือดร้อนกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น
การจะยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยังมีกรอบอีก 60 วัน อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนหรือไม่ ดังนั้น ตามกรอบนี้ถ้าร่าง พ.ร.ก.กู้เงินเข้ามาที่สภาฯ พรรคประชาชนก็พร้อมอภิปรายส่วนนี้เพื่อตั้งข้อซักตามต่อรัฐบาลอยู่แล้ว