สภาฯตั้ง 8 กก.กองทุนบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภา หมอวรงค์ชงตัดบำนาญ พ่วงทุนการศึกษาบุตรเรียนนานาชาติ ‘สนอง’ท้ากลับ ทำเป็นตัวอย่าง ประกาศคนแรกไม่รับเบี้ยยังชีพสส. อย่าพูดเอาหล่อ
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีน.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 8 ของพ.ร.บ.กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2556 จำนวน 8 คน
ได้แก่ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก พรรคภูมิใจไทย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายประยุทธ ศิริพานิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม
นายประเสริฐ บุญเรือง อดีตสส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อดีตสส.นครปฐม พรคก้าวไกล และ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งดังกล่าว นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี อภิปรายเสนอแนะว่า ให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตสส.และอดีต สว.ซึ่งกรรมการกองทุนฯมี 21 คน แบ่งเป็น สส. สว.รวมถึงอดีตสมาชิกรัฐสภา มี 17 คน หากรวมเลขาธิการของสภาฯ และวุฒิสภา รวมเป็น 19 คน
ส่วนคนนอกมี 2 คน คือ ปลัดกระทรวงการคลังและผอ.สำนักงบประมาณ ทำให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการฯ จะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกรัฐสภามากเกินจำเป็น
นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน สส.จ่ายเงินเข้ากองทุนฯเดือนละ 3,500 บาท แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนฯมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา 5 สิทธิประโยชน์ คือ 1.เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือ เงินบำนาญ จ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2.รักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ1.3 แสนบาท และกรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้ ในวงเงิน1.3 แสนบาทต่อปี
3.สิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตร โดยในหลักการตนรับได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วย ซึ่งมากเกินความจำเป็น 4.กรณีทุพพลภาพ 1.5 หมื่นบาท และ 5.เมื่อถึงแก่กรรม ครอบครัวและลูกได้ 2 แสนบาท
นพ.วรงค์ กล่าวด้วยว่า จุดที่ประชาชนคลางแคลงใจคือ บำนาญ สส.และสว. หากจ่ายเงินแค่ 1 ปี แล้วเกิดยุบสภา ต้องได้รับการดูแลจนตาย ตนถือว่าสิทธิมากเกินจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาที่ให้กับบุตรที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ เป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็น
“ช่วงนี้เห็นสส.ลาออก บางคนลาออกไปเป็นรัฐมนตรี แต่เมื่อกองทุนฯไม่ได้จำกัดสิทธิคนเป็นรัฐมนตรีถือว่าลาออกจากสส. ก็เป็นอดีตสมาชิก ทำให้นอกจากได้เงินเดือนรัฐมนตรีแล้วยังได้เงินบำนาญสส.อีก ถือว่าเอาเปรียบประชาชน หรือสส.บางคนลาออกไปลงผู้ว่าฯกทม. ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯกทม. นอกจากได้เงินเดือนผู้ว่าฯกทม.แล้ว ยังได้เงินบำนาญของอดีต สส.หรือ สว.อีก”นพ.วรงค์ กล่าว
นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น อยากฝากให้สส.ที่เป็นกรรมการกองทุนฯ พิจารณาว่าสิทธิอะไรที่มากเกินความจำเป็น อย่าให้มากเกินไป เช่น ตัดค่าการศึกษาบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ เอาแค่โรงเรียนของรัฐ รวมถึงยกเลิกบำนาญสส.และสว. ตนขอเรียกร้องให้สส.และ สว.ชุดปัจจุบันแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ควรได้รับบำนาญ ถือเป็นจุดเริ่มต้นปฏิรูประบบสภา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชน
ด้านนายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ในฐานะกรรมการกองทุนฯ จะรับข้อเสนอของนพ.วรงค์ เพื่อบัญญัติหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ ตนขอพูดด้วยความสัตย์จริงและเป็นธรรม คนเป็นสส.ไม่ได้รวยทุกคน เคยเห็นอดีตสส.หลายคนตายแล้วไม่มีโลงใส่
ดังนั้น เมื่อมีสวัสดิการก็เพื่อดูแลให้เหมาะสมกับฐานานุรูป ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะเงินส่วนหนึ่งมาจากการหักเงินเดือนตอนดำรงตำแหน่ง และเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลหากคิดว่ามีฐานะดี ไม่เดือดร้อน ก็แจ้งความจำนงขอสละสิทธิรับเบี้ยยังชีพ สส. ซึ่งจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ
“ที่ทราบมา นพ.วรงค์เคยเป็นสส.และหยุดพักไปหลายปี แต่ยังได้รับสิทธิกองทุนฯ ดังนั้น ขอให้นพ.วรงค์แจ้งความจำนงได้ว่าต่อไปนี้ไม่รับ จะได้ประกาศให้สังคมชื่นชม การพูดใดๆ ขอให้คำนึงถึงความเป็นธรรม หากจะพูดเอาหล่อ เอาดีคนเดียวใครก็พูดได้ แต่อยากให้มองเพื่อนรอบข้าง สิ่งที่เหมาะสมก็ยินดีจะรับไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย” นายสนอง กล่าว
ทำให้นพ.วรงค์ ชี้แจงว่า เงินภาษีของประชาชนที่จ่ายเป็นกองทุนฯให้อดีตสมาชิกรัฐสภา ปีละ 400-500 ล้านบาท ถือว่าเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ สส.ทุกคนไม่รวยแต่พอดูแลตัวเองได้ ตนไม่มีเงินมากแต่พอดูแลตัวเองได้ เพราะตนไม่โลภ ไม่คิดเข้ามาโกง ตนพอเพียงกับชีวิต ดังนั้น อย่าวัดว่าใครจนใครรวย แต่วัดที่สำนึกความรับผิดชอบต่อประชาชน