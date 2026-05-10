สุชาติ พูดจริงทำจริง! สั่งกรมทรัพยากรน้ำลุยช่วยชาวเชียงราย เร่งแก้ปัญหาน้ำกกปนเปื้อน เดินหน้ารับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 9 พ.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสั่งการทันทีหลังรับปากต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีตอบกระทู้สดของท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม ว่าจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยล่าสุดได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว
นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ จึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
ด้าน นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ติดตามปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญดังกล่าว ภายหลังตรวจพบสารหนูและโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมถึงภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ นางสาวสุพัดสอน สีมืด พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าหารือร่วมกับ นางมลธิชา ไชยบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคกล้าธรรม รวมถึง ดร.สืบสกุล กิจนุกร และคณะทำงาน เพื่อรายงานแนวทางและโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ปัจจุบัน โครงการช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2570 เพื่อเร่งผลักดันให้การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยกรมทรัพยากรน้ำยืนยันพร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนจากผลกระทบปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเต็มกำลัง