นายกฯ ยกเลิกภารกิจรุกหาดฟรีดอม บินด่วนระนอง ตรวจโกดังสินค้าหนีภาษี 50 ล้าน เผยสายลึกลับอ้างบิ๊กตร. ขู่จนท.ให้ออกพื้นที่ ลั่นดำเนินคดีเต็มที่ ไม่มีผู้ใหญ่ที่สูงกว่านี้มาเคลียร์ได้
วันที่ 10 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในเวลา 14.30 น. เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากมีภารกิจสำคัญที่ จ.ระนอง
โดยเวลา 15.30 น. นายอนุทินมาถึง จ.ระนอง ลงพื้นที่โกดังบริษัท 168 ทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นโกดังไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่บริเวณถนน 4080 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ภายหลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวเมียนมา
จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร (ชุดปฏิบัติภัยแทรกซ้อน ร.25พัน2) และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง เข้าทำการควบคุมสินค้าในโกดังดังกล่าว ในขั้นต้นตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ใช้ในโรงงาน และโรงแรม) และเครื่องปรับอากาศแบบร้อน และแบบเย็น มีมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท จึงร่วมกันตรวจยึดสินค้า พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมคัดแยกสินค้า และทำการตรวจสอบที่มาของสินค้าต่อไป
ทั้งนี้ นายกฯ ได้เดินตรวจสอบสินค้าหนีภาษีภายในโกดังดังกล่าว พร้อมสอบถามว่า รู้จักกับเจ้าของหรือไม่ ซึ่งสินค้ามีหลายอย่างทั้งตู้เย็น ตู้แช่ เป็นต้น
จากนั้น นายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ความจริงตนลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ดูเรื่องบุกรุกที่สาธารณะ และได้รับรายงานการตรวจจับสินค้าเถื่อนรายใหญ่ที่ระนอง จึงเข้ามาตรวจสอบ เพราะรัฐบาลมีนโยบายมุ่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
นายกฯ กล่าวต่อว่า เมื่อมาเห็นโกดังนี้รู้สึกตกใจ เพราะมีการเก็บกักตุนสินค้าที่เชื่อว่าไม่ได้เสียภาษี น่าจะเป็นการแจ้งว่าเป็นสินค้าผ่านแดนไม่เกิน 30 วัน ถ้าเกิน 30 วันสินค้าจะตกเป็นของแผ่นดิน แต่เท่าที่ทราบสินค้าเหล่านี้น่าจะเกิน 30 วันแล้ว
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการนำหลักฐานการเสียภาษีมาแสดง หากเสียภาษีถูกต้องก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่เสียภาษีคงต้องดำเนินคดี และสืบไปถึงต้นตอว่ามีเครือข่ายอย่างไรบ้าง
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า โกดังแห่งนี้มีสินค้าทุกรูปแบบ ตั้งแต่ของทั่วไปจนถึงแอร์ 2,000 กว่าเครื่อง ปั๊มน้ำ ตัวแช่แข็ง จากการสอบถามผู้ร่วมจับกุม มีการรายงานว่าหลังจากจับกุมมีโทรศัพท์ลึกลับเข้ามาให้ล้มเลิกการจับกุม และรีบออกจากสถานที่ เพราะรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงมีโทรศัพท์จากฝั่งเมียนมาเข้ามาด้วย
นายกฯ กล่าวต่อว่า ต้องชื่นชมผู้จับกุมที่ไม่กลัวไม่มีความหวั่นไหว วันนี้พวกตนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่ที่สูงกว่านี้มาเคลียร์เรื่องนี้ได้ คงไม่ต้องกังวลอะไร เราดำเนินคดีอย่างเต็มที่ และการปราบปรามจะมีเรื่อยๆ อย่างน้อยปราบไม่ได้ก็จะยึดให้เป็นของแผ่นดิน
นายกฯ กล่าวอีกว่า สินค้าที่ยึดได้วันนี้เป็นของทั่วไปยังไม่มีอะไรเป็นอันตรายต่อความมั่นคง จากนี้หากพิสูจน์การเสียภาษีไม่ได้ก็ต้องยึดเป็นของแผ่นดินต่อไป หากใครยังลักลอบนำเข้าต้องขอบคุณล่วงหน้า ไม่รอดพวกเราแน่นอน