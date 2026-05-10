ณัฐวุฒิ รอรับ ทักษิณ แต่เช้ามืด หลังได้พักโทษ ยันเคารพการตัดสินใจ หากหันหลังให้การเมือง ขอบคุณ อนุทิน ยินดีอดีตนายกฯ ได้รับอิสรภาพ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 พ.ค.2569 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย ในฐานะแกนนำคนเสื้อแดง เดินทางมาพบปะพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังคงปักหลักทำกิจกรรมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมแจกข้าวกล่องจากร้านเยี่ยมใต้ โดยมีพี่น้องเสื้อแดงเข้ามาสวมกอดพร้อมขอถ่ายเซลฟี่กันอย่างคึกคัก
นายณัฐวุฒิ ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเดินทางมารับตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค.ว่า เชื่อว่าทางครอบครัวอดีตนายกฯ และประชาชนที่ให้การสนับสนุน รอคอยการคืนสู่อิสรภาพในวันพรุ่งนี้ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ในช่วงบ่ายมาแล้ว ซึ่งส่วนนี้ก็ทำกิจกรรมอยู่หน้าเรือนจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว และยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่าช่วงค่ำคงจะแน่นพื้นที่หน้าเรือนจำ คือพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาไกล ตั้งใจจะมาค้างแรมหน้าเรือนจำ ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งใจจะมาหน้าเรือนจำ มาส่งกำลังใจให้นายทักษิณ แล้วยังมาเป็นกำลังใจให้กันและกันที่ยืนหยัดเคียงข้างกันมา
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตนเองตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด เพราะห่วงเรื่องการจราจร เพราะเป็นเช้าวันจันทร์ ซึ่งเส้นทางนี้การจราจรคับคั่งอยู่แล้ว สำหรับกำหนดการอย่างที่ปรากฏเป็นข่าว นายทักษิณออกมาช่วงใกล้ 08.00 น. ก็จะมีกาาพบปะประชาชนมารอให้กำลังใจช่วงสั้นๆ และเดินทางกลับบ้านพักและครอบครัว ไม่มีอะไรการอะไรเป็นพิเศษ ไม่มีการพูดจาปราศรัยทักทาย จะโบกมือทักทาย มองตาก็รู้ใจพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับ
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตนเองขอให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรเส้นนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้ประสานงานกับตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้ลดผลกระทบสำหรับการใช้พื้นผิวจราจรให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีความลำบากในการเดินทางอยู่บ้างในบางช่วงเวลา ก็ต้องกราบขออภัย มีอะไรที่เราอำนวยความสะดวกได้ เจ้าหน้าที่ประสานมา เราพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างอยู่แล้ว
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า สำหรับพวกเรานายทักษิณคือนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานเป็นรูปธรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีศักยภาพในการบริหารความสามารถในการแก้วิกฤตของประเทศ มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ขณะเดียวกัน ก็เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งที่ถูกกระทำจากขบวนการอำนาจทางการเมือง โดยเฉพาะอำนาจจากคณะรัฐประหาร และกลุ่มพลังนอกระบบมากที่สุด หนักหนาสาหัสที่สุด ต่อเนื่องจนมาถึงนาทีนี้ เราเพียงอยากให้กำลังใจ และเพียงอยากยืนยันว่า การรัฐประหาร ไม่ใช่คำตอบ ไม่ใช่ทางออกของประเทศ ใครก็ตามที่ถูกกระทำจากรัฐประหาร จะไม่เดินเดียวดาย จะมีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยคอยให้การสนับสนุนและเคียงข้างเสมอ
เมื่อถามว่าที่ผ่านมามีหลายคนคัดค้านมติการพักโทษของนายทักษิณ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า มองที่ระบบระเบียบกติกาของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นตอน ทุกคนรู้ว่ามีคนจับตามอง จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้นแต่ละขั้นตอนของคณะกรรมการทุกท่าน จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยชอบด้วยกฎหมาย นายทักษิณเข้าข้อคุณสมบัติทุกประการ
และการได้รับการพักโทษในคราวนี้พร้อมกับติดกำไล EM ซึ่งมีคำถามคาใจใครหลายคน รวมถึงตนเองด้วย ว่าในวัย 77 ปี ยังจะต้องติดกำไล EM อีกหรือไม่ ทั้งที่จะไม่ติดกำไล EM ก็ไม่ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขอยู่แล้ว หากเจตนาจะหลบหนี ก็จะไม่บินกลับมาจากดูไบตั้งแต่ต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมติของผู้มีอำนาจออกมาเช่นนี้ พวกเราก็ยอมรับ และเชื่อว่านายทักษิณก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์อยู่แล้ว
เมื่อถามต่อว่าการติดกำไล EM เป็นเรื่องของการป้องกันเพื่อไม่ให้นายทักษิณ เข้ามายุ่งการเมืองใช่หรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ความคิดทางการเมืองไม่มีไปพันธนาการได้ หากจะบอกว่านายทักษิณออกมา จะหันหลังให้กับการเมือง ไม่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองเลยว่าคงไม่ใช่ แต่คงจะติดตามข่าวสาร ใครขอความความคิดเห็น ก็คงทำเป็นวาระภายใน เงื่อนไขของการพักโทษก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว สำหรับการแสดงออกในเรื่องการเมือง ขณะนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำรัฐบาล ฝั่งรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ก็จะมีแนวทางไป ส่วนนายทักษิณก็ความห่วงใยเรื่องบ้านเมือง ตนเองว่าเหมือนคนไทยทุกคนที่มองว่ามีข้อน่าห่วงใยหลายเรื่องอยู่
เมื่อถามว่าส่วนตัวแล้วยังอยากให้นายทักษิณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกหรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า เราเคารพในการตัดสินใจของนายทักษิณ หากจะตัดสินใจทางใดก็มีสิทธิโดยชอบเหมือนกับคนไทยทุกคนเท่ากัน เพียงแต่บาดแผล และความบอบช้ำตลอดเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา วันนี้หากบอกว่าอยากพักบ้าง อยากไปนั่งเฝ้ามองอยู่ข้างหลัง ให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจ ผู้ใกล้ชิดเป็นเรื่องเป็นวาระ ตนเองว่าก็ไม่มีไม่มีปัญหา เราคงไม่ไปเรียกร้องคาดคั้น ว่าต้องกลับเข้าสู่การเมือง แต่ในขณะเดียวกัน หากบอกว่าอยากพัก เราก็เคารพในการตัดสินใจ ทุกอย่างยังคงเดินหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เรื่องบ้านเมือง ยังต้องขับเคลื่อนกันต่อไป ไม่ว่านายทักษิณ จะวางบทบาทของตัวเองอย่างไรก็ตาม
เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความยินดีต่อการได้รับอิสรภาพของนายทักษิณ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ก็เป็นไปตามที่ท่านพูด เพราะนายอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายทักษิณ หลายคนในพรรคภูมิใจไทย และในรัฐบาลก็เคยร่วมงานกัน ท่านแสดงความปรารถนาดี ก็ขอบคุณด้วยแล้วกัน คิดว่าชะตากรรมของทักษิณจนถึงวันนี้ ใครไม่รักไม่ชอบ ใครไม่สนับสนุน มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาซ้ำเติมหรือต้องมาสะใจกัน หลักการของตนคือผู้ถูกกระทำจากอำนาจเผด็จการ จะต้องไม่ยืนอย่างโดดเดี่ยวและพวกเราพร้อมยืนเคียงข้าง