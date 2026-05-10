เด็จพี่ รุดให้กำลังใจคนเสื้อแดงรอรับ ‘ทักษิณ’ ชูเป็นนายกฯ ในหัวใจประชาชน ต่างจากบางคนอยู่นานแต่ไม่มีใครจดจำ วอนทุกฝ่ายให้อภัยกัน ความแค้นไม่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 10 พ.ค. 2569 ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักหลัง นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย เดินทางมาสมทบเพื่อให้กำลังใจกลุ่มมวลชนที่มารอรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค.
นี้ โดยนายพร้อมพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แสดงถึงความตื่นเต้นและยินดีที่อดีตนายกรัฐมนตรีกำลังจะได้รับอิสรภาพว่า ตนมีความรู้สึกตื่นเต้นไม่ต่างจาก “นักเรียน” ที่เฝ้านับถอยหลังรอวันพ้นโทษเช่นเดียวกับนายทักษิณ เนื่องจากตนเคยผ่านประสบการณ์การอยู่ในเรือนจำและต้องพักโทษเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งต้องมารายงานตัวทุกเดือนตามระเบียบ
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า ตนเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องต่อสู้ทางการเมืองจนถึงจุดสูงสุด และต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในเรือนจำได้เป็นอย่างดี การเดินทางมาในครั้งนี้จึงเป็นการมาในฐานะคนที่มีชะตากรรมทางการเมืองร่วมกัน
นอกจากนี้ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยังได้ส่งสาส์นสำคัญถึงสังคม โดยชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายควรจะให้อภัยต่อกัน การให้อภัยไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอ แต่คือความเข้มแข็งของสังคมไทยที่จะเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมกับย้ำเตือนสติว่าความเคียดแค้นไม่เคยช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่เคยทำให้ค่าไฟลดลง หรือทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
นายพร้อมพงศ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า นายทักษิณมีกำลังใจที่ยอดเยี่ยมจากการสนับสนุนของครอบครัวและมวลชนที่ยังคงเหนียวแน่นมาตลอด 2 ทศวรรษ แม้จะห่างหายจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปนานกว่า 20 ปี แต่ผลงานและนโยบายต่างๆ ยังคงถูกจดจำในฐานะ “นายกฯ ในหัวใจประชาชน” ต่างจากบางคนที่มีตำแหน่งอยู่นานแต่กลับไม่มีใครจดจำ
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า คาดการณ์ว่าในเช้าวันพรุ่งนี้จะมีมวลชนเดินทางมารวมตัวกันหนาแน่นกว่าเดิมเพื่อต้อนรับการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีระดับตำนานผู้นี้อย่างสมเกียรติ