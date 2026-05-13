‘อนุทิน’ ชี้ ทหารกัมพูชายิงปืน 11 นัด ไม่มีอะไรให้กังวล เขาอยู่ในฝั่งของเขา ไม่ได้มายั่วยุเราอย่างชัดเจน อีกทั้งทหารไทยตรึงชายแดนไว้ตลอด
13 พ.ค. 69 – เวลา 23.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ทหารกัมพูชายิงปืน 11 นัด ตลอดแนวพื้นที่โอร์เสม็ด เชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
นายอนุทิน ได้ผายมือไปที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ที่เดินตามมาด้านหลัง พร้อมกล่าวว่า รับทราบแล้ว เสนาธิการทหารบกรายงานแล้ว
เมื่อถามว่า ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมชายแดนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาอยู่ในฝั่งของเขา เขาไม่ได้มายั่วยุเราอย่างชัดเจน หรือว่ามาแสดงอะไร เราได้ยืนเสียงปืน
ขณะที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวเสริมว่า เรายิงตอบโต้ไป 2 นัด แล้วก็เงียบไป
ส่วนที่ชาวบ้านเกิดความกังวลนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไรกังวล ทหารตรึงชายแดนไว้ตลอด เขาก็มีอธิปไตยของเขา แต่มาล่วงอธิปไตยของเราไม่ได้เหมือนกัน